Estas son las ciudades donde más ha tocado el Gordo de Navidad

Administración La Caprichosa de Toledo mientras celebran tras haber vendido décimos del número 45353, agraciado con uno de los quintos premios.

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más populares del año. Más de 20 millones de personas participan cada año en este sorteo extraordinario. Así, entre la euforia colectiva se esconde un único objetivo: abrazar el premio Gordo de la Lotería de Navidad. Los 400.000 euros del premio avivan las ensoñaciones de los participantes. En este sentido, terminar de pagar la hipoteca, comprar una nueva casa o realizar el viaje que siempre queda aplazado, son algunos de los deseos más comunes.

No obstante, la estadística se impone a la imaginación. La posibilidad real de ganar el Premio Gordo de la Lotería de Navidad es realmente reducida. Así, las estimaciones apuntan a que las probabilidades son de 1 entre 100.000. No obstante, en cuestión de suerte, el reparto no siempre tiene lógica ni es equitativo. En este sentido, mientras que hay ciudades en las que la suerte parece dar la espalda, en otras la fortuna se impone de forma frecuente.

Te puede interesar: El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería

Cuáles son las terminaciones más premiadas en la Lotería de Navidad.

Cuáles son las ciudades en las que más veces ha tocado el Gordo

La estadística y los datos han hablado: en España hay ciudades mucho más agraciadas que otras en lo que a lotería refiere. No obstante, este beneficio parece estar vinculado a la la densidad de establecimientos que venden décimos, al volumen de ventas y, a la población de cada provincia.

De esta forma, la capital lidera todos los ránkings. Madrid, es una de las ciudades más propicias para la suerte. Y es que en 200 años de historia, en Gordo de la lotería ha tocado 83 veces en Madrid. En el caso de Barcelona, la segunda ciudad más agraciada, esta cifra llega al número 49. Le siguen ciudades como Sevilla, Valencia, Bilbao y Zaragoza. Málaga. Esta última presume de haber distribuido un total de 10 premios gordos. Santander, Alicante, y Granada comparten la cifra de 9 premios en su historia. La lista la cierran ciudades como A Coruña, San Sebastián, Gijón, Palma de Mallorca, Badajoz, Lugo, Manises, Córdoba, Murcia, Sort (Lérida), Vic (Barcelona), Salamanca, Valladolid, Burgos y Pamplona.

Te puede interesar: El caso en el que un ganador de la Lotería de Navidad fue obligado por el Supremo a compartir el premio con un amigo

Estas son las ciudades donde nunca ha tocado el Gordo

Por otra parte, más allá de las listas de las ciudades más premiadas en la Lotería de Navidad, también existen historias en las que el relato es completamente distintos. Así, en algunas ciudades la impronta del sorteo extraordinario se explica por su ausencia. Melilla, Ávila, Gerona, Jaén Tarragona y Toledo son ciudades en las que el Gordo de la Lotería no ha tocado nunca.

No obstante, hay que tener en cuenta que algunos de sus municipios sí han sido agraciados. De hecho, el Gordo cayó en localidades como Platja d’ Aro (Gerona), Los Villares (Jaén) y Hoyo de Pinares (Ávila) el pasado 2022.