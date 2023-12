Se retiró del tenis por la política y regresa gracias a Djokovic y Nadal: “Empezó con un USB que contiene victorias sobre ellos”

El eslovaco Martin Klizan. (REUTERS/Aly Song)

Martin Klizan (Bratislava, 1989) conoce la élite del tenis de primera mano. Presenció grandes torneos ATP y fue capaz de batir a los mejores. De hecho, ganó las primeras seis finales ATP que disputó. Durante su trayectoria como tenista, logró vencer a jugadores de la talla de Djokovic, Nadal o Wawrinka. El eslovaco apuntaba maneras de llegar a ser una pieza importante del circuito ATP. Lo demostró en más de una ocasión, como el trofeo que alzó en Rotterdam después de salvar ocho bolas de partido. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados. Decidió abandonar el deporte de raqueta para centrarse en la política. Tras dos años y medio de parón, esta semana regresa al circuito. Lo hará en Antalya, un torneo ITF del que ya ha superado la fase previa. Esto es solo una parte del plan que tiene de regresar a lo más alto del tenis.

La puesta a punto la ha realizado en la Academia IMG de Florida. “Siento que jamás he estado tan motivado como lo estoy ahora. He transformado toda la energía, tanto negativa como positiva, en ejercicio y entrenamientos. Tengo un fuego interior tremendo, quiero demostrar aún más cosas que antes. Lo único que hay en mi agenda ahora mismo es trabajo duro, sacrificio, sudor, sangre y dolor”, asegura el eslovaco. El propio Klizan ha sido el encargado de anticipar su regreso en las redes sociales y las intenciones que tiene de regresar a lo más alto. Las publicaciones de vídeos casi diarios iban acompañados de textos como: “El rey está de vuelta”. Para el tenista, el escenario ideal sería “conseguir algunas invitaciones”, ya que es consciente de que no va a conseguir “un ranking de 0 puntos”. “Quiero tener éxito en los torneos e ir paso a paso”, reflexiona.

¿El motivo de su regreso? “Un USB que contiene victorias sobre Djokovic, Nadal o Wawrinka”

Klizan pensó en regresar al tenis este verano “cuando ayudé a entrenar a los júniors de mi país”. Admitió que le ponen “enfermo” las condiciones en las que entrena, “los entrenadores con los que lo hacen y cómo perciben el tenis”. “Sentí decepción y desilusión. Sin embargo, esa frustración se convirtió de manera progresiva en un deseo cada vez más grande de trabajar en mí mismo, de enseñarles a todos cómo se hace”, señala Martin, quien asegura que lo que más “echa de menos es la adrenalina”. “Necesito el estrés, sentir esa presión constante; echo de menos las victorias, los grandes intercambios ante gradas de 10,000 personas, las derechas ganadoras que levanten al público de sus asientos. En el pasado he vivido más derrotas que victorias, lo que solo hacía aumentar mi determinación. Ahora, hay una cosa que aún no he conseguido por la que quiero luchar: la Medalla a la Dedicación por Eslovaquia en la Copa Davis. Solo me queda una nominación para conseguirla y hay muy pocos jugadores en el mundo que la tengan”, adelanta sobre su objetivo más a corto plazo.

Aunque, bien es cierto que hubo un detonante clave que le hizo tener ese vuelco en el tenis, planear su vuelta, y sobre todo, amar su juego: “Todo esto empezó con un USB que contiene victorias sobre Djokovic, Nadal o Wawrinka. Ahí apareció ese fuego interno. Me gusta mucho mi tenis. Antes no lo toleraba tanto desde el punto de vista del espectador, pero ahora lo hago. Y quiero ser mejor todavía. Siento que a día de hoy los diez mejores del mundo son mucho más jugables que hace diez años. El resto de jugadores tiene más oportunidades y llega más a rondas finales. Cuando Federer, Nadal, Murray y Djokovic estaban ahí, eso resultaba absolutamente imposible”.

Paso por la política

Klizan decidió retirarse del tenis por unos objetivos bien marcados, como era su plan de centrarse en el terreno político. Llegó a presentarse a la alcaldía de su localidad de Petrzalka y fue candidato a la presidencia de la Federación de Tenis de Eslovaquia.

El poco éxito que tuvo en este ámbito, que en palabras del eslovaco le enseñó que “a no ser que te sometas al sistema político, no tienes posibilidades de éxito”, le hicieron aparcar este plan y retomar lo que hacía dos años había dejado a medias. “Las elecciones municipales me enseñaron que, a no ser que te sometas al sistema político, algo que hace todo el mundo por interés, no tienes posibilidades de éxito. ¿El tenis? Igor Moska ha sido el presidente de la Federación durante 34 años. Durante todo este tiempo, ha creado un pulpo muy desagradable que se extiende por toda Eslovaquia, con el que quiere ser inmortal en esa silla. De momento le va bien, pero lo pasará muy mal pronto, en el futuro más cercano, eso te lo puedo asegurar”, explica.