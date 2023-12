El piloto de la Fórmula 1 que antes era el mayor fan de Alonso: “Tenía pósteres por todas las paredes”

El piloto español Fernando Alonso y el chino Guanyu Zhou en el GP de Austria 2021. (Cordón Press)

La diferencia horaria nunca fue un impedimento para Guanyu Zhou. Mientras sus padres dormían, él veía la Fórmula 1 en la televisión, soñando con algún día poder ser uno de esos hombres que conducían un monoplaza y competían en el Gran Circo. Tenía solo dos años cuando Fernando Alonso debutó con Minardi en 2001. Desde que el calendario incluyó el GP de Shanghái no se lo ha perdido ni un solo año, bien como espectador o como piloto. Zhou era uno de esos niños que desde muy pequeños saben qué quieren ser de mayor: “Siempre he sentido una conexión con la Fórmula 1, he sido un gran aficionado desde hace mucho tiempo y lo sigo siendo. He ido a todas las carreras en China y lo haría igualmente si no fuese piloto, pero lo soy. Me sentaba en frente de la televisión durante muchas horas con el volumen muy bajo, ya que mis padres estaban dormidos al lado y yo solo soñaba”.

Desde que vio a Alonso subido en el monoplaza se convirtió en un referente. Lo que vivía cada domingo a través de la pantalla de televisión se trasladó a la realidad sobre el asfalto. En 2021, en el GP de Austria cumplió el que, posiblemente, fuese su mayor sueño. Se enfundó el mono y condujo en la primera sesión de libres el Alpine A521 del español. Fue a partir de ese momento cuando el chino empezó a fraguar su asiento en la categoría reina del automovilismo de la mano de Alfa Romeo. “Si puedes ir conmigo atrás en el tiempo y te enseñaría mi habitación cuando era niño, no pararías de reír”, adelantaba en una entrevista con el equipo de la web de F1, para confesar su idolatría hacia el asturiano. “Tenía pósteres de Fernando por todas las paredes, parecía la habitación de un adolescente con su estrella del pop favorita.

El piloto chino de Alfa Romeo Guanyu Zhou en uno de los GP de Shanghái cuando era pequeño. (Redes)

De su infancia se quedaría “con los coches de juguete que tenía cuando era pequeño y los empujaba por la alfombra mientras veía a Michael, Fernando y Kimi ganar carreras, sabía que eso era lo que quería hacer”. Con los pensamientos claros desde el principio, Zhou se convirtió en el primer piloto de F1 de nacionalidad china: “Ser el primer piloto chino en la historia lo es todo para mí y aunque no seamos muy conocidos en el mundo del motor, podemos ser geniales y rápidos”.

Mejor puesto de su carrera en 2023

En esta temporada, Zhou ha obtenido la vuelta rápida en Baréin y fue en Hungría donde logró su mejor posición clasificatoria desde que entró en la Fórmula 1 con un quinto puesto. Además, consiguió puntuar en tres ocasiones, todas con una novena posición, en Australia, España y Catar. En el país árabe, la novena posición fue fruto de una gran remontada, ya que el viernes clasificó en última posición.