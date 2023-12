¿Ricky Rubio, fuera de la NBA? Su futuro en Cleveland Cavaliers, en entredicho

Ricky Rubio con los Cleveland Cavaliers (EFE/ David Maxwell)

Este verano, Ricky Rubio parecía radiante y deseoso de disputar el Mundial de baloncesto con España. “Ha sido un tiempo trabajando muchísimo. Me siento muy bien, con ganas de empezar”, llegó a comentar. Pero, de un día para otro, esa ilusión se apagó por completo. ”He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental”, comunicó el pasado 5 de agosto. Retirado (quizá, de forma momentánea; quizá, para siempre), nada se ha sabido del base de El Masnou desde entonces. Y en Estados Unidos empiezan a dar por sentado que su vuelta, si se produce, tendrá que esperar.

Este miércoles, The Athletic publicaba que los Cleveland Cavaliers y Rubio ya están abordando una posible separación. Dada la situación por la que está pasando, el jugador tiene permiso para estar en España. Pero la NBA no espera a nadie. Siempre inflexible con los traspasos, tratando a sus integrantes de pura y dura mercancía, no iba a darse una excepción en este caso. Según el medio estadounidense, fuentes de la mejor liga del mundo apuntan que “existen serias dudas sobre si alguna vez volverá a jugar”. Además, “como mínimo, no se espera que Rubio regrese esta temporada”.

En estos momentos, los problemas físicos pueden más que la empatía, y los Cavs necesitan reforzarse por motivos de enfermería. De ahí que la desvinculación de Ricky haya pasado a estar encima de la mesa de forma un tanto urgente, con hasta tres opciones posibles: “La rescisión de una parte sustancial del contrato”, “prescindir de él y ‘estirar’ los pagos de su salario restante durante un período más largo” o “incluir su contrato en un traspaso”. El ánimo es que la decisión que se tome sea del agrado de todas las partes, por el salto de calidad que el barcelonés permitió dar a la franquicia en la temporada 2021-2022, la primera que pasó allí.

Este curso 23-24, Rubio gana 6,1 millones de dólares, con 4,25 garantizados para el siguiente. Si el adiós a Cleveland acabase concretándose, su futuro estaría en el aire. En el caso de que no hubiese ningún equipo de la NBA que asumiese sus actuales condiciones en las 48 horas siguientes a la rescisión, podría alcanzar un nuevo acuerdo en suelo estadounidense. E incluso finalizar su etapa en la competición por excelencia de su disciplina. Algo que no puede descartarse en estos momentos.

12 años en la NBA

En 698 encuentros en la NBA, Rubio ha promediado 10,8 puntos, 7,4 asistencias y 4,1 rebotes por partido. Tuvo ocasión de brillar en todos los conjuntos por los que ha pasado: Minnesota Timberwolves (en dos etapas), Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland. Y, sin embargo, el periplo deja un cierto regusto amargo. Provocado por la poca competitividad de las distintas plantillas por las que ha pasado (apenas tres presencias en playoffs) y también por las lesiones. En 2012, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. En 2021, volvió a ocurrirle lo mismo.

A día de hoy, Ricky no juega desde el 23 de abril, cuando se quedó sin anotar ante los New York Knicks en la postemporada. El compromiso de tres años y 18,5 millones al que llegó con Cleveland en verano de 2022 pende de un hilo y todo son incertidumbres ahora mismo. Aun así, puede decirse que el regreso a Europa, si se reincorpora a la causa baloncestística, está más cerca que nunca de producirse.

Antes de aparcar el deporte de la canasta, el propio Rubio lo evidenció. “Me empiezo a plantear mi regreso. Volver a casa. A Barcelona. Cerca de casa”, dejó caer en mayo, durante una entrevista en el pódcast La Sotana. “Cuando mi hijo empiece la escuela, ya no habrá NBA que valga. Tendré que volver. No quiero estar mareando cuando tenga seis años, la edad de empezar a hacer amigos. Está hablado con mi mujer, lo tenemos clarísimo. Es un momento en el que el baloncesto no será la prioridad”, añadió.

“Me gustaría jugar un año en Italia. Me gusta el país, la comida, el idioma… Aunque quizá es demasiado tarde”, llegó a exponer Ricky. La vida le cambió en cuestión de meses y el parón indefinido en el que vive inmerso ha llevado a los Cavs, muy a su pesar, a dejar de esperarle. “No se cree que participe en actividades de baloncesto para mantenerse en forma”, llegan a aventurar desde USA. Así pues, puede que la tierra de las oportunidades haya dejado de serlo, poco más de una década después, para él.