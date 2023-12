Una leyenda del tenis español apunta qué podemos esperar del Nadal de 2024: “No puede jugar sólo corriendo, sería un desgaste”

Nadal en una de sus últimas ruedas de prensa (REUTERS/Miquel Borras)

2024 será, ya no cabe duda, el año del regreso de Rafa Nadal al tenis. Todavía no está claro si asistiremos o no a la última temporada del español en la ATP. Todo dependerá del nivel que muestre en las pistas a partir de este enero, cuando volverá a la competición en Brisbane. Este torneo le servirá de preparación para el Abierto de Australia, primer grande de cada curso y cita señalada, siempre y también en este caso, para el segundo hombre con más Grand Slams de la historia (22).

El tenista español Rafa Nadal confirmó este viernes que volverá a las pistas tras casi un año de ausencia por lesión. El torneo de Brisbane (Australia), de categoría ATP 250, que se disputará entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, será donde debute

En los últimos días, Nadal está entrenándose con una intensidad ya digna de la élite a la que está a punto de reincorporarse. Por mucho que su ranking sea extremadamente bajo (666), nadie querrá tenerle al otro lado de la red en apenas unos días. Ni por el legado que atesora en el deporte de la raqueta ni por el nivel que está mostrando al practicar con jugadores como Arthur Fils o Richard Gasquet, como ellos mismos han atestiguado.

Al faltar tan poco tiempo para que el balear compita otra vez, los análisis sobre la versión de Nadal que cabe esperar están a la orden del día. Uno de los más completos, en un momento en el que el manacorense está en boca de todos, lo ha dejado Álex Corretja.

Así puede ser el Nadal de 2024

El exjugador es uno de los grandes nombres propios tenísticos españoles, gracias a hitos como sus victorias en las ATP Finals de 1998 y, junto al resto del equipo español, la Copa Davis de 2000. También ganó un bronce olímpico en dobles en Sídney 2000 y llegó a ser número dos del mundo, alcanzando dos veces la final de Roland Garros (1998 y 2001). De ahí que, ya en su faceta como comentarista, sea una voz más que autorizada para opinar al respecto de Nadal.

“Yo creo que algo va a hacer Rafa para intentar no tanto sorprender a los rivales, que puede ser, para que no se esperen algo de él, pero sí que va a incorporar cosas. Por lo que le he visto, el brazo lo está soltando mucho más relajado. Se está dejando ir. Yo creo que en algunos momentos Rafa sabía que metiendo muchas bolas dentro ganaba muchos partidos. Y eso, en algún momento, quizá le hizo no arriesgar tanto. Porque él sabía que iba a ganar prácticamente a todo el mundo de esta manera”, ha asegurado Corretja en declaraciones para Eurosport, con quien colabora habitualmente.

“Después, se fue dando cuenta de que tenía que acortar mucho más la derecha paralela. A lo mejor, cambiar también la posición en el resto. El revés es fundamental para él para abrir pista. Y luego el saque. Creo que tiene que ser un arma importante para Rafa, en el que juegue relajado con la muñeca, que le fluya la bola, que haga daño a los rivales”, añade. “Pero lo más importante es que la bola le corra. Rafa no puede estar jugando sólo corriendo, esperando a que sus rivales lo maten y que él los gane por épica. Eso sería un desgaste que su cuerpo yo creo que a día de hoy no lo asimilaría tan bien como cuando tenía 25 años”, destaca a continuación el barcelonés.

La conclusión que saca Corretja no puede ser más positiva para los intereses de Nadal: “A mí me parece que vamos a ver un Rafa mucho más agresivo, mucho más contundente. Y si bien va a tener su patrón de juego y un poco lo que son sus principios y sus valores tenísticos, pero sí que algo más suelto, en mi opinión, sí que lo vamos a encontrar”.

En lo que respecta a la recta final de su puesta a punto, Corretja ve, igualmente, motivos para el optimismo. “Yo creo que él está yendo en una progresión muy buena, se está tomando su tiempo. Poco a poco, ha ido mejorando sus sensaciones. Primero, ha empezado con ejercicios más controlados. Después, con movimientos. Lógicamente, después tienes que añadir algún punto. Y ya está el paso de jugar sets, que yo creo que eso es lo que te marca un poco el camino”, asevera.

Sobre el porqué de haber elegido a sparrings más bien jóvenes para probarse, Corretja tampoco duda. “Yo creo que porque él quiere adaptarse también a la velocidad de jugadores que le van a imponer mucho ritmo. Por otra parte, son jugadores como Fils, que es un jugador que es muy agresivo, pero también es consistente. Que no es como un loco, que le va a dar un ritmo bueno, que va a tener buena relación con él, porque es un muy buen chico, que está con Sergi Bruguera, que tiene también una magnífica relación con Rafa, Carlos Costa y todo el entorno”, destaca en cuanto al galo, que trabajó con Nadal en Kuwait.

“Al final, cuando tú te vas a un lugar que no es tu casa, lo que tú quieres es estar con un equipo que puedas entrenar, pero también divertirte, reír, hablar de otras cosas cuando estás fuera de lo que es la pista. Por eso creo que él ha buscado esta burbuja que a él le ayuda a encontrar un poco qué es lo que necesita para decir ‘vale, ya estoy listo para dar el salto al circuito en enero’. Que eso va a ser otro paso más adelante. Pero está haciendo lo más cercano a que, cuando llegue Brisbane, para él ya sea algo reconocido jugar con jugadores que le están exigiendo de una forma actual en el circuito. Él, al final, lleva 11 meses que no está jugando, y por eso busca gente joven que le empuje también”, sentencia Corretja.