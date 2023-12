Ares Teixidó, ingresada de urgencia en un hospital: “Vine en una ambulancia y no sé ni dónde estoy”

Ares Teixidó en una imagen de redes sociales (Instagram)

La colaboradora de Zapeando Ares Teixidó ha provocado una gran preocupación en su entorno tras publicar varias imágenes en sus redes sociales hablando de su estado de salud. La presentadora de 8tv ha sido ingresada de urgencia en un hospital, sin entrar en más detalles de lo que ha pasado.

En el primer vídeo publicado en stories de Instagram, la televisiva aparecía en las inmediaciones del centro hospitalario, vestida con bata azul y con una vía en su mano derecha. “Vine en una ambulancia y no sé ni dónde estoy”, ha explicado. En el clip se le escuchaba hablar muy lentamente, por lo que, lo más probable es que estuviese sedada. Asimismo, se apoyaba en su portasueros al que estaba conectada su vía intravenosa a la vez que grababa las imágenes.

“Es la primera vez que salgo al pasillo”, ha dicho, antes de explicar la razón por la que se encontraba de pie. “Le he mandado este vídeo a una amiga y he creído conveniente dejarlo por aquí para demostrar que si pienso en comer es que estoy mejorcito”, ha escrito en el story, en el que se la ve saliendo de la habitación. “Uffff, qué mareo tengo, no sé si ha sido buena idea...”, ha expresado, aludiendo a que tal vez no ha sido prudente de levantarse de la camilla.

Ares Teixidó en sus 'stories' de Instagram (Instagram)

En otro de los vídeos, la catalana aparecía tumbada en la cama del centro médico con un rostro que evidenciaba su malestar físico y su cansancio. “No te digo que lo superes, iguálamelo”, ha escrito en tono de broma, dejando entrever que pese a su preocupación está intentando tomarse la situación con humor.

Hospitalizada hasta nuevo aviso

“Me han hecho analítica. Espero que salga bien y que ya me puedan dar el alta”, ha explicado en otro clip, ofreciendo nuevos detalles sobre su estado de salud. Si bien Ares Teixidó pensaba que todo se trataba de un breve revés, lo cierto es que los médicos consideraron prudente que esta se quedase unos días más en el hospital.

Ares Teixidó en una imagen de redes sociales (Instagram)

“A pesar de que llevo unos días aquí, porque estaba en la mierda, ya me encuentro muchísimo mejor, la verdad”, ha manifestado, con la idea de que saldría cuanto antes del hospital. Sin embargo, la realidad era otra. “No me han dado el alta y he echado la lloradita de la mañana. Han encontrado alteraciones en la analítica, entre otras cosas. Tengo que permanecer aquí el tiempo que me digan”, ha afirmado, visiblemente preocupada.

En el último de los vídeos, la presentadora de televisión ha asegurado que explicaría a sus seguidores toda la situación y el por qué de su ingreso hospitalario. No obstante, parece ser que se encuentra reponiendo fuerzas para hablar largo y tendido sobre capítulo de su vida.