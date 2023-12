Soraya Arnelas será madre por tercera vez a los 42 años: “Ya no habrá más niños después de este”

Soraya Arnelas y Miguel Ángel el día de su boda

El matrimonio formado por Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera pondrá fin al 2023 con bombo y platillo. Y es que la pareja se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo en común, cuya llegada está prevista para el segundo trimestre de 2024, según desvela en exclusiva Semana.

La cantante de 41 años se encuentra en su tercer trimestre de embarazo, pero aún desconoce si se tratará de una niña o un niño. “Es un bebé muy deseado”, ha asegurado a la ya citada publicación. “A mí me gustaría que fuera otra niña y a Miguel Ángel le da igual”, ha manifestado.

Al parecer, la artista tiene una gran predilección porque sea otra nena con la idea de formar el cuarteto perfecto junto a sus otras dos hijas mayores, Manuela, de seis años, y Olivia, de dos. Sea como fuere, lo cierto es que los dos ya tienen decidido cuáles serán sus nombres: en el caso de que sea niño, se llamará Mauro, y si es niña, Bianca.

Soraya Arnelas, concursante de 'Desnudos por la vida', en una imagen de sus redes sociales (Instagram)

Desde que se conocieron, la pareja tuvo claro que formaría una familia numerosa y, de momento, no van mal encaminados. El pasado 7 de junio, ambos se dieron el sí, quiero en el Ayuntamiento de Villar del Olmo de Madrid. Una ceremonia de lo más íntima en la que solo estuvieron presentes siete personas, dos de ellas sus hijas, quienes faltaron a clase para estar presente en el gran día de sus padres.

El fin de una etapa

Un mes después, el 15 de julio, celebraron su unión con una gran fiesta en la Casa Palacio de la Huerta del Conde en Cáceres junto a unos 200 invitados. Es la razón por la que el embarazo de Soraya llega en un momento de lo más especial, pues “no fue una sorpresa” porque estaban lo estaban buscando “y era ahora o nunca”. “Teníamos de plazo hasta final de este año. Plantearme ser madre con 43 era demasiado”, ha explicado la exconcursante de Operación Triunfo a la revista del corazón.

Para la pareja, la llegada de su tercer retoño pone punto y final a una etapa, pues “ya no habrá más niños después de este”. “Ahora toca disfrutar plenamente de todo lo que hemos creado”, ha asegurado Soraya Arnelas, quien tiene previsto dar a luz por cesárea programada debido al grave problema que tuvo durante el parto de su primera hija, con quien sufrió un desprendimiento de uretra y una hernia de ombligo. Tanto es así que su segunda hija nació a través de una cesárea con el fin de evitar posibles complicaciones.

“Los profesionales te dicen que hay más riesgo a una edad avanzada, pero yo me siento muy bien. Está siendo un embarazo muy bueno, que me permite seguir trabajando y llevar una vida totalmente normal”, ha manifestado Arnelas. “Yo dejaré de trabajar a finales de mayo y luego volveré a partir de septiembre, con gira nueva y look nuevo”, ha dicho.