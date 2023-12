Raphael ha desvelado en ‘El Hormiguero’ qué es lo que se le puede regalar por Navidad

Raphael en 'El Homiguero' ('El Homiguero')

Este lunes ha acudido a divertirse a El Hormiguero Raphael. El cantante ha presentado su nuevo disco de estudio Victoria Tour Edition, se trata del repertorio que él canta durante la gira. “Está muy bien para los más jóvenes que van a oír un Raphael de ahora con canciones de antes. Ahora descanso de la gira y vuelvo el año que viene, a últimos de febrero, que saldré para América, después vuelvo a España y haré en total tres viajes a América”, ha asegurado el artista. Además, ha considerado que su nuevo trabajo podría ser un buen regalo para estas Navidades, aunque Raphael ha afirmado que regala lo que le piden -a nivel familiar-, “soy una persona espléndida, de normal tirando a bien”.

El artista también ha hablado de qué lo que le pueden regalar a él: “Yo no le digo que no a casi nada, me pueden regalar cualquier cosa”. El presentador del programa de las hormigas le ha sugerido el aceite como regalo, ese oro líquido cuyo precio no deja aumentar, a lo que ha contestado: “Eso es un lujo hoy, yo soy un fan del aceite de oliva, es mi tierra además”.

Te puede interesar: Bad Gyal le niega un ‘perreo’ a Rauw Alejandro: “Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar”

Su andanza en la música comenzó cuando tenían tan solo cuatro años. “He cantado toda mi vida, cuando empecé a cumplir años quería ser actor, pero nadie me llamaba para ser actor y como ya se había corrido la voz de que cantaba, me llamaban para eso. Me examiné para cantar en el teatro, entonces era así, te daban un carné de artista, circo y variedades, sin eso no podías trabajar, no eras profesional”.

Raphael y la Unión Soviética

El presentador del programa de las hormigas le ha preguntado al cantado que es lo que comía en la Unión Soviética, a lo que el artista ha contestado que antes se comía fatal, pero que ahora ya están más “europeizados y se come como en todos los lados”. “Conmigo fue y sigue siendo algo tremendo. Ahora no se puede ir, pero hasta hace 4 años que fue la última vez, he ido muchas veces y tengo unos recuerdos impresionantes de allí”, recuerda.

Te puede interesar: Aitana, de ‘Operación Triunfo’ a llenar el Santiago Bernabéu en 72 horas con su ‘Alpha Tour’

Sin embargo, según ha confesado Pablo Motos, siempre ha habido una pregunta que ha querido hacerle: “¿tú cómo narices haces para cuidarte ese ‘pelazo’?”, a lo que ha añadido que cree que va a Turquía a quitarse pelo. Raphael no ha tenido reparos en desvelar su secreto: “Pues es todo mío, ningún truco, lavarme la cabeza cada dos días y nada más. Es genética”.

Sus canciones y los cuidados de su voz

Raphael lleva toda una vida dedicada a la música. Por este motivo, el presentador le ha preguntado si alguna vez se cansa de alguna canción: “Hay momentos en los que necesitas quitar alguna canción, pero solo temporalmente; las quito y después, cuando las extraño, las rescato otra vez”, ha confesado. A lo que añade: “Las que son, son y las que no son todavía, hago que lo sean. Hay canciones como Mi gran noche que fue un gran éxito al principio, después ocupó un sitio normal en mi repertorio y un día alguien la pone en una discoteca, salta el lío y se convierte en la canción más escuchada en todas las partes, pero eso es el público el que lo hace”.

Respecto a los cuidados de su voz, destacada que uno de los mejores consejos es no fumar, no beber y no trasnochar. Aunque explica que él usa una “pócima” para recuperar su voz: “Agua, bicarbonato, glicerina líquida y limón, para hacer gárgaras. Es muy bueno, pero tienes que estar mal, para gente que no canta no lo necesita”.