Los Hombres G opinan sobre la posibilidad de eliminar la palabra ‘marica’ de su canción: “Nunca nadie se ha ofendido hasta ahora”

El grupo de música español Hombres G

Hombre G es historia de la música en España. Se trata de uno de los grupos más conocidos que ha marcado un antes y un después para muchas generaciones. Mayores, adultos, jóvenes o niños, todos han oído hablar de algunas de las canciones que un día llevaron a lo más alto a este grupo de música que, aun a día de hoy, siguen triunfando al igual que sus canciones. Ahora, 40 años después, han decidido celebrar una larga trayectoria profesional dedicada al mundo de la música, y que mejor forma que hacerlo, que con más música.

El grupo español ha decidido recopilar en una caja con cuatro vinilos y dos CD´s sus mejores éxitos, esos que han llevado a los ciudadanos españoles y en todo el mundo a vibrar, cantar, bailar y darlo todo. Este recopilatorio se llama Del rosa al amarillo, donde se incluyen un total de 39 canciones, cuyo audio ha sido remasterizado en los estudios Abbey de Londres, dado que la ocasión lo merecía. Con motivo de este nuevo lanzamiento, el grupo español ha concedido una entrevista a los 40classic donde han hablado de cuestiones muy diversas, entre ellas una de las polémicas que vivió Hombres G hace un año por la letra de una de sus canciones.

Se trata de una de sus canciones más icónicas, esa que se te viene a la mente cuando piensas en Hombres G. Y es que, durante un programa de Pasapalabra, un concursante criticó la expresión “voy a vengarme de ese marica”. Algo que no sentó nada bien al grupo español. “Hubo una pequeña polémica sobre el tema de “marica” en vuestra canción. Se creó una especie de polémica con todos los millenials y todas las redes sociales, pero cuando la tocáis vosotros se mantienen todas y cada una de las letras”, recordaba el entrevistador. A lo que el cantante del grupo, David Summers, contesta: “Es que para nosotros es una palabra más”.

“El problema de todo esto es la pérdida absoluta del sentido común. Si aquí se aplica el sentido común, pues se vería claramente que la canción no pretende ofender a nadie. Es un chiste. De hecho, nunca se ha ofendido nadie hasta ahora y hace 40 años que hicimos la canción”, consideraba el vocalista de Hombres G durante la entrevista. Quien tiene claro lo que no van a hacer, decir “no es verdad, nos equivocamos con poner esta palabra, nos arrepentimos. Perdón, perdón”.

“No pienso cambiar ni una coma”

En este sentido, se han mantenido firme y ha asegurado: “No pienso cambiar ni una coma de lo que he escrito porque nunca en la vida he escrito nada para ofender a nadie. Todo lo contrario”. Por su parte, Javier Molina, el batería del grupo, ha afirmado que no es que la gente le dé por pensar así, sino que esto “viene de una ideología política determinada que está invadiendo el puto planeta, nos están cortando la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Es una forma de dictarte lo que hay que hacer, de dictadura”.