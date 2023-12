Las peticiones de Fernando Alonso a Aston Martin para 2024: “Estaría bien rendir siempre a un nivel estable”

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

A principios de temporada todos los focos estaban puestos en la nueva escudería de Fernando Alonso. El asturiano había abandonado Alpine para embarcarse en el proyecto de la escudería de Silverstone, cuyas expectativas prometían para 2023. Los inicios corroboraban este horizonte, cuando el español encadenó ocho podios consecutivos. El equipo Red Bull, quienes fueron los grandes dominadores del calendario de esta temporada, los percibían como una verdadera amenaza. Sin embargo, esta buena dinámica se truncó cuando en el Gran Premio de Austria Alonso consiguió un quinto lugar. Desde entonces, no volvió a subirse al podio hasta final de temporada.

Las teorías indican que los motivos por los que el monoplaza vio perjudicada su buena racha se debía a la eliminación de un alerón demasiado flexible, además de la introducción de las piezas de ingeniería inversa desarrolladas para 2024 que se incorporaron en el AMR23. Así, de no bajarse del podio en las primeras ocho carreras, el asturiano pasó a frecuentar el Top-10, incluso llegó a quedar en lo más bajo en el GP de Singapur, así como a tener que retirarse en Estados Unidos y en México.

En esta línea de prueba y error que ha marcado la temporada de la escudería de Silverstone, Alonso tiene claro lo que deben abordar los diseñadores de cara a la próxima temporada. El asturiano considera que deberían tratar el nivel de drag (resistencia al avance) para aumentar así la velocidad punta y hacer que el coche se asiente en una ventana operativa más amplia: “Creo que tenemos que encontrar algo de consistencia. Quizá uno de los puntos débiles era que el coche tiene que funcionar en una ventana muy estrecha”. “Es lo mismo para todos, pero parece que a nosotros nos está costando un poco, y estaría bien que el año que viene pudiéramos rendir a un nivel estable”, agregó el asturiano.

Durante toda la temporada, los ingenieros de equipo han trabajado profundamente en intentar dar con los errores que truncaron la buena dinámica del español. Sin embargo, no conseguían dar con la tecla de lo que realmente fallaba en el monoplaza, obteniendo así mejoras en un lado, pero fallos por el otro. Los circuitos con grandes rectas no beneficiaban a Alonso, que de antemano asumía que no tenía opción de pelear por el podio. Este es uno de los cambios que el piloto considera su “punto débil”. “Si podemos mejorar la velocidad en recta, creo que ese era, en cuanto a rendimiento, nuestro punto débil. Siempre éramos un poco lentos en las rectas”, apuntó para añadir que si querían ser “tan rápidos como los demás” tenían que “bajar demasiado el alerón trasero”, por lo que terminaban siendo “lentos en las curvas”. “Ese fue probablemente el bucle del que no pudimos salir esta temporada”, agregó Alonso.

¿El motivo de los errores?

“Creo que fue consecuencia un poco del desarrollo del coche”, señala el asturiano como principal fallo en la temporada. “Pero, como he dicho, es lo mismo para todo el mundo cuando intentas mejorar el rendimiento del coche: tienes que sacrificar algunas áreas para ganar en otras. Así que empiezas a estrechar el margen”, continuó Alonso, quien también resalta los puntos fuertes de su equipo como la degradación de neumáticos o la ejecución de la estrategia: “El punto fuerte era la degradación de los neumáticos”, dijo Alonso. “Creo que los domingos el coche siempre es muy fuerte. La ejecución de la estrategia, la motivación del equipo. Somos un equipo feliz; somos un equipo joven”.

Con ocho podios consecutivos, el balance de año desde el equipo no es negativo, sino que esperan esperanzados la reanudación de competición con las nuevas ideas y apuestas en mente. “Celebramos cada resultado como una victoria y esa energía es importante mantenerla para el año que viene”, confiesa el español, quien afirma tener “algunas ideas para el año que viene, con las que todo debería ir mejor”.