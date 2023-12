Pedro Sánchez y Puigdemont se reunirán en el extranjero y sin mediador para “profundizar en la resolución del conflicto político”

Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, este miércoles en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. (EFE/EPA/Ronald Wittek)

El primer secretario de Junts, Jordi Turull, ha anunciado una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en el extranjero y sin mediador para “profundizar en la resolución del conflicto político” y “normalizar relaciones entre presidentes”. “Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar. Lo importante es que se encuentren y hablen, en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido”, ha afirmado Turull en una entrevista concedida este jueves a Ràdio4 y La 2.

Sánchez y Puigdemont ya se vieron este miércoles en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, si bien no llegaron ni a saludarse. El presidente del Gobierno intervino para hacer balance de la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, que ya concluye, pronunciando unas sonoras palabras sobre el conflicto entre Israel y Hamás o recordando a Manfred Weber, presidente del PPE, los socios de Alberto Núñez Feijóo en su investidura, comunidades y ayuntamientos, en referencia a Vox.

Pero también se dirigió a Puigdemont, al que tenía a unas filas de distancia. Pidió transitar por “la vía de la política, la negociación y la Constitución” para superar definitivamente la situación vivida en Cataluña años atrás. También garantizó que su gobierno seguirá promoviendo el uso de las lenguas cooficiales en Europa. Este último fue precisamente el asunto que abordó el expresident en su apenas minuto en el estrado, para reprochar.

Carles Puigdemont, este miércoles en la Eurocámara

Te puede interesar: ¿Un pacto EH Bildu-PSOE en País Vasco? El acuerdo en Pamplona aún no compromete las alianzas con el PNV

“Sánchez se humilla todavía más”

“La Europa de las personas no es nada si no se las escucha y no se las pone al centro de las decisiones -comenzó Puigdemont-. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna -a Sánchez-, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua”.

“Nuestra libertad de expresión en esta cámara vale menos que la suya”, continuó el líder independentista fugado. “Presidente Sánchez -zanjó-, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables”. Pero la frase que más trascendió de su breve comparecencia fue aquella de “del incumplimiento nace la desconfianza”. Ni 24 horas después se ha conocido la reunión entre ambos.

Turull ha reivindicado la importancia de que Junts haya “mantenido la posición” durante estos años, lo que ha propiciado, según él, que se esté hablando “de los términos del conflicto político” y que éste se esté “internacionalizando” frente a un PSOE que, opina, pretendía una mesa de diálogo “destinada a dormirlo”. El dirigente no ha negado intenciones electoralistas, con la mirada en unas autonómicas que piden a Pere Aragonès convoque cuanto antes.

Carles Puigdemont, este miércoles en la Eurocámara. (EFE)

Te puede interesar: Los 150 fieles de Ferraz: los supervivientes de las protestas se diluyen entre rezos al rosario y campanadas de Nochevieja

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado -en ‘La Hora de La 1′, en TVE- que de lo que estamos hablando “es de una reunión del presidente del Gobierno de España con un prófugo de la justicia”. “Será en el extranjero -ha continuado- porque esa persona, si pone un pie en nuestro país, será detenido. Pero por siete votos, a Sánchez no le importa humillarse todavía más y escuchar cómo le da órdenes un prófugo que le ha convertido en una marioneta a su antojo”.