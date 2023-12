¿Un pacto EH Bildu-PSOE en País Vasco? El acuerdo en Pamplona aún no compromete las alianzas con el PNV

PSOE y EH Bildu dieron un nuevo salto cualitativo en sus relaciones con su pacto en Pamplona (Navarra) para desbancar a Cristina Ibarrola (UPN) de la alcaldía. El acuerdo anunciado este miércoles para impulsar una moción de censura con Joseba Asirón (EH Bildu) como candidato abre otra nueva etapa en el marco de la normalización de las relaciones con la izquierda soberanista vasca.

No obstante, ante el horizonte electoral en el País Vasco (los comicios están previstos para el primer semestre de 2024), este avance no compromete las alianzas de los socialistas con el PNV en este territorio. Al menos no todavía. Fuentes de ambos partidos insisten en esta idea más allá de que EH Bildu y PNV, que compiten por la primera plaza en este territorio, sean aliados parlamentarios de Pedro Sánchez.

Te puede interesar: Estos son los cinco puntos clave de la moción de censura presentada por PSOE y Bildu en Pamplona

La vicepresidenta cuarta y número dos del PSOE, María Jesús Montero, o el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, quisieron circunscribir este acuerdo al ámbito local para desatascar la actividad en el consistorio pamplonica. “Era un ayuntamiento paralizado, con un equipo de gobierno incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdo con nadie y sin presupuesto durante tres años”, explicó el diputado socialista, quien fuera además lehendakari del Gobierno Vasco entre 2009 y 2012.

La moción de censura presentada durante la mañana del miércoles en el Ayuntamiento de Pamplona lleva la firma de EH Bildu, PSN, Geroa Bai (la federación navarra del PNV) y Contigo-Zurekin. Se da la circunstancia de que, tras el 28 de mayo de 2023, la candidata de UPN fue elegida alcaldesa con los votos del PP (11 de los 27 votos del pleno) ante la negativa de la entonces candidata socialista y ahora ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, a apoyar al representante de EH Bildu.

El próximo alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, durante una rueda de prensa tras la presentación de la moción de censura. (Eduardo Sanz / Europa Press)

Joseba Asirón fue alcalde de Pamplona entre 2015 y 2019. El representante del partido abertzale fue uno de los firmantes de un manifiesto contra ETA. “Firmé entonces, en 1998, y firmaría ahora aquel comunicado de condena. Rechazábamos el asesinato de Tomás Caballero. Desde entonces han cambiado mucho las cosas, ETA está en proceso de desarme y la izquierda abertzale, que no es ETA, ha hecho un proceso de reflexión y autocrítica muy profundo tras el cual lamenta el dolor infligido a todas las víctimas”, afirmó en una entrevista como alcalde en 2017.

EH Bildu afea que estos pactos no se extiendan a otros lugares

Desde el partido de Arnaldo Otegi ven en este acuerdo “un paso adelante en las relaciones normalizadas y habituales con el PSOE”. Independientemente de cómo avancen estos lazos, este paso se suma a los gestos ya dados desde que EH Bildu redefiniera su estrategia en Madrid. Sus representantes parlamentarios han participado de manera activa en la gobernabilidad nacional al permitir la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y avalar las dos investiduras del líder socialista, además de apoyar numerosas leyes de gran calado político, social y económico, como los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023.

Te puede interesar: “Lo próximo es el Nobel de la Paz”: Ayuso ironiza tras las palabras de Óscar Puente sobre Bildu

En este contexto, la reunión entre Pedro Sánchez y la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, de cara a la reciente investidura de Pedro Sánchez fue un gesto cargado de simbolismo. Las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, ahondan en esta dirección. El exalcalde de Valladolid defendió el acuerdo en sede parlamentaria: “No tengo ningún problema con que una fuerza progresista recupere una capital de provincia, es una menos para la derecha”.

En todo caso, diferentes voces de las direcciones del PSOE y EH Bildu han descartado que el acuerdo en Pamplona sea consecuencia de la investidura de Sánchez. “Nadie le debe nada a EH Bildu, el marco de negociación ha sido Navarra, no tiene nada que ver con el Estado, ha sido entre el PSN y EH Bildu”, sostuvo el coordinador general de la coalición independentista vasca, Arnaldo Otegi, en una entrevista en ETB.

Si bien, con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina, desde EH Bildu no desaprovechan la oportunidad para hacer un llamamiento al PSOE. El propio Otegi recalcó la existencia de “un bloque de progreso” en este “ciclo político”, tanto en el País Vasco como a nivel nacional, de manera que quien dentro de ese bloque consiga más votos debe ser el que “lidere” el gobierno de la institución. ”¿Por qué eso es posible en Navarra, en el Estado o en Iruña y no es posible en Gipuzkoa o Vitoria?”, donde PNV y PSE-EE “incluso metieron al PP para desalojar a EH Bildu”, cuestionó.

El PNV celebra incluso el acuerdo en Pamplona

En Ferraz suscriben las palabras de su candidato para las elecciones autonómicas del próximo año, Eneko Andueza, quien avanzó que “el PSE-EE no va a hacer lehendakari al candidato de EH Bildu”, Pello Otxandiano. Asimismo, se esforzó por circunscribir el acuerdo de Pamplona entre PSN y EH Bildu “al ámbito local”.

Te puede interesar: Los equilibrios entre PNV-Junts y EH Bildu-ERC ponen a prueba el signo político de la legislatura en el Congreso

Por su parte, fuentes parlamentarias del PNV afirman sentirse tranquilos tras el pacto. De hecho, el partido vasco defendió la iniciativa registrada en Pamplona con la firma de Geroa Bai, su marca regional en este territorio. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, aseguró que la moción de censura contra Cristina Ibarrola está justificada porque el Ayuntamiento está paralizado, y “la gota que ha colmado el vaso” fue “la incapacidad de presentar presupuestos”.

Pedro Sánchez con Aitor Esteban durante la ronda de contactos para la investidura. (Alberto Ortega/Europa Press)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se pronunció en esta línea, opinando que “lo natural” hubiera sido que UPN no accediese desde un principio a la alcaldía de Pamplona porque tras las elecciones el 28M al carecer de una mayoría (la obtuvo por ser la lista más votada). “No tiene mayoría, es ingobernable, es una absoluta inacción el ayuntamiento, con lo cual, la conclusión es que lo natural hubiese sido en su momento cuando había las elecciones y mayoría, que hubiera habido otra elección de alcalde”, apostilló.

Más allá del devenir de las reñidas elecciones vascas, después de las elecciones municipales y autonómicas, PNV y el PSE-EE reeditaron un acuerdo, en vigor desde 2015, para gobernar juntos allí donde sumaran mayoría, lo que impidió a EH Bildu alcanzar la alcaldía de Vitoria y gobernar en la Diputación de Gipuzkoa, aunque dependieron del PP.

Nuevo pulso en el PSOE

En el cuartel general de los socialistas son conscientes del malestar generado por este nuevo pacto en el sector más conservador del partido liderado por Pedro Sánchez, molesto por los acuerdos con los independentistas, que incluyen la ley de amnistía, y reacio en su día a dialogar con EH Bildu y a gobernar junto a Podemos. “Tendremos que explicarlo en los territorios”, aseveraban en Ferraz antes de que el aragonés Javier Lambán, uno de los barones territoriales críticos con la dirección, alzara nuevamente la voz.

“Lamento que los herederos de ETA vayan a hacerse con la alcaldía de Pamplona y me produce una profunda desolación que vayan a hacerlo con el apoyo de los socialistas de Navarra. Los políticos moderados se tienen que retirar al ‘rincón de pensar’ para alejar a España del abismo”, señaló en la red social X.

Lamento que los herederos de ETA vayan a hacerse con la alcaldía de Pamplona y me produce una profunda desolación que vayan a hacerlo con el apoyo de los socialistas de Navarra. Los políticos moderados se tienen que retirar al “rincón de pensar” para alejar a España del abismo — Javier Lambán (@JLambanM) December 13, 2023

Desde la dirección también se reafirmaron en su compromiso de “trabajar para generar un clima político de entendimiento que mire al futuro, sin olvidar el pasado, desde la convicción política y ética de que es necesario el reconocimiento y reparación de las víctimas generadas por la violencia de ETA, evitando en todo momento que se puedan generar situaciones de humillación, así como manteniendo en buen estado los elementos de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo”.