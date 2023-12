Fran Rivera reaviva la guerra con Isabel Pantoja: “La señora esta no es buena gente”

Francisco Rivera Ordóñez en '¡De viernes!' (Mediaset)

Después de que Isa Pantoja fuese invitada a ¡De viernes! y hablara de la nula relación que mantiene con Isabel Pantoja, la tonadillera ha vuelto a situarse en el centro de los focos. El próximo invitado que se sentará junto a Beatriz Archidona y Santi Acosta será Francisco Rivera Ordóñez, conocido públicamente como Fran Rivera.

Este viernes 15 de diciembre, el hijo de Paquirri y Carmen Ordóñez realizará su entrevista más personal en la que, además de tocar temas tan personales como sus relaciones familiares o la pérdida de su madre, arremeterá duramente contra la sevillana.

La tía de Anabel Pantoja y el torero Francisco Rivera Pérez contrajeron matrimonio en 1983. El enlace supuso la primera boda de la artista y la segunda del diestro, quien ya había pasado por el altar en 1973 con Carmen Ordóñez. De sus primeras nupcias nacieron Francisco Rivera Paquirri y Cayetano Rivera y de la segunda, Kiko Rivera. Casi un año y medio después de haberse dado el si quiero con la cantante, el torero murió tras recibir una cornada en la plaza de todos de Córdoba.

Boda de Isabel Pantoja y Paquirri (Europa Press)

Desde entonces, el día a día de la intérprete de Se me enamora el alma empezó a tornarse gris. Uno de los temas que ha tocado Fran Rivera en el espacio de Telecinco ha sido las pertenencias de su padre que Carmen Ordóñez reclamó a Isabel Pantoja y que ni él ni su hermano recibieron. El hecho de que Pantoja no quisiese entregarle a los hijos de Paquirri los objetos que el torero tenía en Cantora, provocó que acudieran a la vía legal.

Reavivó una guerra

Si bien en los últimos años Cayetano Rivera ha optado por mantenerse al margen, el extorero no ha tenido ningún tipo de reparos en verter comentarios negativos sobre la cantante. En las declaraciones ofrecidas en el espacio de Mediaset, no ha dudado en cargar duramente contra la tonadillera, poniendo punto y final a la tregua que, desde hace un tiempo, mantenía con ella.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

“La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente (…)” ha dicho en un avance ofrecido sobre lo que será la entrevista. Como se observa en el clip, el extorero no es capaz de pronunciar ni el nombre de Isabel Pantoja, en su lugar emplea términos como “esa mujer” o “la señora que se casó con mi padre”. “No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera”, ha continuado.

“El karma acojona”

Fran Rivera también rememoró la muerte de su madre. Un día que califica como “terrible”. “Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad, que [Isabel Pantoja] tiene las cosas”, ha dicho, haciendo referencia a la batalla legal que Carmen estaba llevando a cabo en esos días con el fin de obtener las pertenencias de su exmarido. “¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer [Isabel Pantoja], qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma... acojona”, ha asegurado.

Kiko Rivera en una imagen de archivo (Europa Press)

Respecto a la relación que mantiene con sus hermanos, Fran ha asegurado que tanto con Julián como con Kiko Rivera “no hay relación” alguna. “Hemos hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que ya no tengo ganas. Mi familia con mi mujer, mis hijos y mis amigos”, Sin embargo, de quien no ha dicho nada al respecto ha sido de Cayetano, con quien mantuvo una buena relación durante años.