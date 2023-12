El tren hotel que conecta España con el resto de Europa: viajes de hasta 30 euros y velocidades de 200

Un pasajero subiendo al tren (Europa Press)

Muchas personas optan por coger el tren en lugar del avión, dado que este presenta una serie de comodidades que no tienen los aeroplanos, siempre que hablemos de distancias que no sean transoceánicas, claro. En primer lugar, el avión cuenta con más detractores, ya que la aerofobia suele ser más común que la siderodromofobia (o miedo a ir en tren). Además, no es necesario acudir a la estación de tren dos horas antes, como ocurre con el aeropuerto. O las famosas turbulencias que pueden asustar hasta al más experimentado piloto, mientras que en el tren lo máximo que se puede experimentar es un traqueteo.

Por si fuera poco, este 2024, además, las vías de los trenes españoles conectarán con un amplio número de ciudades europeas. Se trata de los trenes hotel Night Jet a través de los cuales se podrá viajar a 13 ciudades del continente partiendo desde Barcelona. La primera ruta que estará disponible para los turistas será la que conecte la ciudad condal con Zúrich. Tras ello, llegarán las rutas hacia Viena, Berlín, Bruselas o Múnich. De momento, habrá que esperar hasta el próximo año, todavía sin fecha oficial de estreno, aunque lo que sí han confirmado es que ya están en marcha el resto de trenes que llegarán también a Ámsterdam y Colonia.

Estos trenes llegan a alcanzar una velocidad de 200 kilómetros por hora, cuyo precio variará en función del trayecto, aunque los más baratos pueden adquirirse por un precio de 30 euros. Los Night Jet cuentan con dos coches con asientos reclinables, otros tres con literas y dos más con camas. Esto hace que la capacidad total de estos vehículos sea de 254 pasajeros.

Una apuesta más sostenible que los aviones

Se trata de una apuesta sostenible y más verde que los vuelos cortos, ya que reducen la huella de carbono que dejan los aviones. Y no solo eso, sino que además ofrecen la posibilidad de que los turistas que opten por estos trenes hoteles puedan ir durmiendo en una cama durante el viaje, por lo que podrán decir adiós al cansancio al llegar a su destino.

La cama no es la única comodidad que este tipo de vehículos ofrecen, sino que tienen disponibles todas las características de que disponen los hoteles como baños propios o duchas dentro de los compartimentos. Con estas condiciones muchos se olvidarán de los aviones cuando vayan a realizar un viaje de corta distancia y elegirán estos trenes que son cómodos a la par que económicos. Y con los cuales después de varias horas pasarás de Barcelona a una ciudad de Europa y viceversa.