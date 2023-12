Sin aficionados, con siete canteranos y con un presupuesto peligroso: el escenario del Sevilla para conseguir un billete en la Europa League

El técnico del Sevilla Diego Alonso durante el partido contra PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, el miércoles 29 de noviembre de 2023, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

El escenario de este martes para el Sevilla no es positivo. Los de Diego Alonso se desplazan hasta Lens para medirse con su equipo en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. No tienen opciones de pasar a octavos, pero necesitan los tres puntos. En la última posición del grupo, con solo dos unidades, el conjunto andaluz necesita la victoria para conseguir un billete a la Europa League, competición de la que son vigentes campeones. Sin embargo, las condiciones en las que llega el equipo sevillano son poco alentadoras.

El sitio de Diego Alonso está en un punto crítico. En LaLiga encabezan la 15ª posición, con solo trece puntos. En los últimos cinco encuentros, los blanquirrojos solo han conseguido tres puntos, por triple empate, y dos derrotas. Destituyeron a Mendilibar, con el objetivo de dar un giro 180 grados y encontrar el rumbo que encaminase la temporada. Pero parece que este no llega. Con siete canteranos, sin aficionados y con un presupuesto económico exigente, el Sevilla tratará de conseguir el billete para la competición europea.

Sin aficionados

Alrededor de 300 sevillistas tenían entrada para animar a su equipo este martes. Sin embargo, el Gobierno de Francia sorprendió con un comunicado en el que prohibía que los aficionados del club andaluz viajasen a la ciudad francesa para asistir al encuentro. Desde el martes hasta el día 13, queda totalmente prohibida la entrada de aficionados nervioneneses al Stade Bollaert-Delelis ni a sus aledaños. Tampoco conducir o aparcar en las calles de Lens.

La orden la anunció el pasado domingo el ministro de Interior, Gerald Darmain, y se confirmó el lunes por un decreto de la Prefectura de Lille, en el Departamento del Norte de Francia. La decisión es consecuencia del asesinato de un aficionado del Nantes el pasado mes de diciembre en la previa del choque liguero ante el Niza. Darmain hizo pública la decisión en una entrevista con el medio francés Brut: “Me encanta el fútbol, pero se ve que es el deporte de los aficionados, no todos obviamente, pero una pequeña parte son los más violentos. Tomamos la decisión con el ministro de Deportes y el presidente de la Ligue 1 de prohibir la entrada a los aficionados visitantes tras la muerte de un aficionado en Nantes. Acabo de prohibir la entrada de hinchas del Sevilla en Lens”.

Los servicios jurídicos del club andaluz están trabajando para que el Gobierno levante esta orden y, finalmente, los aficionados andaluces puedan acudir al encuentro. “El Sevilla FC está haciendo gestiones con el gobierno de España para intentar que esta medida de prohibición no se aplique, ya que muchos aficionados ya tenían vuelos y desplazamientos a Francia confirmados para ver el partido ante el Lens”, dice parte del comunicado del club sevillano.

Aficionados del Sevilla cantan el himno antes del partido del grupo B de la Liga de Campeones entre Sevilla FC y RC Lens, durante el partido de la primera vuelta. (EFE/ Julio Muñoz)

Sin extremos y con siete canteranos

Al revuelo causado tras la prohibición de la entrada de su afición, quienes suponen un plus y un aliciente en la consecución de su objetivo, Diego Alonso cuenta con una plantilla reducida, solo 18 futbolistas en su lista, de los que siete son canteranos. La enfermería del Sevilla está en overbooking, pues a las lesiones ya conocidas de Nyland, Jesús Navas, Badé, Acuña, Nianzou, Fernando, Suso, Lamela y Mariano, quienes no viajaron a Mallorca, se le suma la de Lukebakio, que se retiró lesionado precisamente en la capital balear con un esguince de “grado alto” en la rodilla y la de Joan Jordán, que sufre molestias en el cuádriceps. A estas ausencias se le une la de Ocampos por sanción y las de Marcao y Januzaj que no están inscritos en Champions.

Así, el técnico uruguayo ha tenido que reinventar el esquema tras no contar con ningún extremo e incorporar a jugadores del filial Alberto Flores, Matías Árbol, Juanlu Sánchez, Kike Slaas, Darío Benavides y Alberto Collado, este último jugador juvenil, incorporación de última hora, que sustituye a Ibra Sow.

Presupuesto económico peligroso

En el partido de este martes, los blanquirrojos no se juegan solo un pase a la Europa League, sino que también tienen una cuestión económica en juego. En la Junta de Accionistas pasada se aprobaron las cuentas para esta temporada en curso, en las que anunciaron un presupuesto de 238 millones de euros. El director general sevillista, José María Cruz, explicó que se han presupuesto ingresos por esta cuantía y en traspasos estiman 35 millones.

En la anterior junta se presentaron pérdidas de la anterior temporada, en la que fueron campeones de la Europa League, de 19.276 millones de euros, cifra negativa tras un máximo histórico de 85 millones después de la fase de grupos de la Champions y el título de la Europa. Para esta temporada se ha vuelto a fijar la misma cantidad, la cual se complica si ni siquiera consiguen el billete para la segunda competición europea.

Fuera de los octavos solo pueden embolsar 15 millones por la fase de grupos, 1.86 millones de euros por los dos empates logrados (a expensar del resultado de este último) y 3.5 millones por la disputa de la final de la Supercopa de Europa. Quedan completamente fuera de los 9.6 millones por los octavos de la Champions, teniéndose que conformar con los 500.000 por lograr el billete a la Europa League.