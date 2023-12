Pedro Sánchez presenta ‘Tierra Firme’: se postula como seleccionable a ‘Supervivientes’ en Honduras con recado a Óscar Puente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presentador de TV, Jorge Javier Vázquez, durante la presentación del libro 'Tierra firme', en el Círculo de Bellas Artes. (Eduardo Parra/Europa Press)

Pedro Sánchez ha demostrado que, tras el 23-J, sabe más por “perro” que por “sanxe”. En la presentación de su nuevo libro, Tierra Firme (Península, 2023), el líder socialista trató de dejarse el traje de presidente en la Moncloa, o más bien, la periodista Ángeles Caballero y el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez intentaron que así fuera. Cómo consiguió revertir el insulto “perro sánchez” durante la campaña electoral, la estrategia de “deshumanización” de la derecha contra su figura, la amnistía, su relación con Irene Montero o el futuro político del líder del Ejecutivo fueron algunos de los temas abordados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El presidente comenzó dando las gracias a Irene Lozano, con quien ha vuelto a compartir “largas horas de conversaciones” para redactar este libro, como ocurrió en su anterior obra, Manual de resistencia. Con Tierra Firme, Sánchez se convierte en el primer presidente del Gobierno que escribe y publica un libro durante su mandato. “Espero que tenga el mismo éxito que Manual de resistencia”, cuyas ganancias (42.000 euros por derechos de autor) fueron donadas a una organización no gubernamental.

“Si tú tuvieras que ir a un programa de televisión no tengo ninguna duda de que sería a Supervivientes”, señaló con tono jocoso el presentador, arrancando una respuesta sorprendente al presidente del Gobierno: “¿Pero eso dónde lo grabáis? ¿En Honduras? ¿Lo hacéis en El Salvador? Como tenemos un mediador…”, bromó en referencia al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, encargado de coordinar el mecanismo internacional acordado entre PSOE y Junts para sus reuniones en Ginebra (Suiza).

Este comentario desató las risas entre los asistentes, resumidos en 14 ministros, dirigentes socialistas, otros cargos de Moncloa y periodistas. Otro de los momentos anecdóticos fue la explicación de cómo revirtió la palabra “perro” en un piropo. “La respuesta a esa pregunta me la dio La pija y la quinqui”. “Los memes se habían convertido en la Alejandría de nuestra civilización, y eso fue lo que pasó con perro sanxe, [...] y cuando vi el meme de ‘Más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe’ me pareció brillante. Desde luego perro sanxe no estaba para nada planificado y no convoqué elecciones el 23 julio sabiendo que el 21 de julio era el día mundial del perro”, confesó.

En referencia a las polémicas protagonizadas por su ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social X, por haber bloqueado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a otros concejales a cuenta de los problemas en los trenes de Cercanías, Sánchez tiró de la ironía para lanzar un recado a su compañero de filas: “Se lo he dicho muchas veces a Óscar. Yo hay dos cosas importantes en mi vida. Una fue hace veinte años dejar de fumar. Y la otra, hace diez años, dejar mis redes sociales en manos de un equipo. Óscar tiene el suyo y lo hace muy bien”, afirmó desatando nuevamente las risas en la sala.

Apela a los medios y a Feijóo

En el capítulo de los personajes y medidas ausentes en su libro, Sánchez justificó que no mencionó en el texto a la ministra de Igualdad Irene Montero ni a las leyes impulsadas bajo su firma, como la polémica ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, para no desmerecer al resto de ministros. Pero, a diferencia de las valoraciones sobre la número dos de Podemos cuando ésta estaba en su gabinete, Sánchez salió en su defensa: destacó que tiene una “buena relación con ella” y mostró “respeto al trabajo” realizado, “que ha sido difícil y en un momento complejo”. “Y lo ha hecho bien”, señaló para reconducir posturas con las ministras de Podemos salientes: “Los ministros somos eslabones de una misma cadena, una misma causa, y la nuestra es la igualdad”.

Pedro Sánchez denunció la falta de “pluralismo político” en los medios de comunicación, llamando a la reflexión por “el nivel de deshumanización de los líderes progresistas” en este país, echando por tierra la estrategia de “comunicación destructiva de la derecha”. El presidente del Gobierno se declaró víctima de esta técnica, explicada a través de un ejemplo reciente: las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, augurando que “el pueblo español querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez”.

El líder socialista las tildó de “extraordinaria gravedad” y quiso hacer una distinción el el marco del debate sobre crispación política. “A veces se habla de bronca entre políticos. No, aquí hay insultadores e insultados, gente que inocula el odio y otros que no”, ahondó para restar importancia a las acusaciones sobre la amnistía, ya que su modo de ver, España “no se rompe”.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la presentación de su segundo libro, "Tierra firme'. (Juan Carlos Hidalgo/EFE)

A colación de este y otros asuntos, Sánchez dedicó varios mensajes al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de quien destacó como virtud que es “una persona resistente”. “Aguanta bien la posición y eso es importante en política”, subrayó, pero afeó, entre otras cuestiones, su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado: “Dice mucho del PP que una persona que haya tenido una amistad profunda con un narcotraficante sea el líder de ese partido. Me inquieta”, sostuvo.

No cierra la puerta a postularse para un cuarto mandato

Asimismo, criticó la táctica empleada por el líder popular durante el debate cara a cara de la campaña del 23-J, en el que Sánchez se vio sorprendido por las “mentiras vertidas” para deshacerse de las valoraciones que apuntan a un traspiés de los socialistas en la campaña. Eso sí, bromeó con los mensajes de “ánimo” que los compañeros del presidente le dedicaron en los días posteriores a esa cita.

No obstante, puso el foco en su decisión de adelantar las elecciones porque “quería ganarlas; no daba la batalla por perdida”, y cuestionó algo que, a su entender, hace la derecha hace con su partido, esto es, “subestimar al PSOE y su fortaleza”. “Estoy encantado de que sea así porque nos irán bien las siguientes elecciones, cuando sean”, añadió.

De cara al futuro, Sánchez no cerró la puerta a un “cuarto mandato”, ya que volver a presentarse a unos comicios no se puede mirar desde el prisma de los años, sino de “las ganas y las ideas”. “Y hay proyecto político para largo”, avisó el presidente para revindicar su capacidad de resistencia: “Mi historia es la del mito de Sísifo”.