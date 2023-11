Estos son los famosos que tienen esclerosis múltiple

María Pombo en una imagen de sus resdes sociales. (instagram.com/mariapombo)

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta a dos millones y medio de personas en el mundo. Afecta al Sistema Nervioso Central y se manifiesta de forma muy heterogénea, con diferencias en cada paciente.

Con tantos afectados, es inevitable que entre los que padecen esclerosis múltiple se cuelen nombres conocidos para todos. Algo que no es sencillo de notar, pues algunos de los síntomas, como la fatiga o el dolor, no son fáciles de ver a simple vista. “Algunas famosas y también famosos con esclerosis múltiple, que la conocen de cerca, pueden jugar un papel muy importante en su visibilización y concienciación”, aseguran desde la Fundación Esclerosis Múltiple.

Estos son algunos de los famosos que padecen esclerosis múltiple.

María Pombo

La influencer María Pombo posa durante el photocall de los 40 Music Awards 2023, en el Wizink Center, a 3 de noviembre de 2023, en Madrid (España). (A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS)

La conocida influencer española cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, su plataforma principal. En el año 2020, Pombo reconoció que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, una noticia que le llegó mientras estaba embarazada de su primer hijo.

Acudió al médico por unos “extraños” hormigueos que sufría por el cuerpo y asegura que llevaba años lidiando con los síntomas de esta enfermedad. No obstante, defiende que la esclerosis “no la define” y que hará su vida normal hasta que “no pueda hacerla”.

Bob Pop (Roberto Enríquez)

El escritor Bob Pop (Mauricio Retiz - El Terrat)

El escritor y subdirector del conocido programa Late Motiv, dirigido por Andreu Buenafuente, hizo público su diagnosticado de esclerosis múltiple en 2019, durante una entrevista en dicho late night.

Bop Pop cuenta que lleva tiempo lidiando con los síntomas y que en los últimos años está experimentando la forma progresiva de esclerosis. En 2021, creó la serie ‘Maricón Perdido’, galardonada con un Premio Ondas a mejor serie de comedia, en la que relata su experiencia con esta enfermedad.

Asier de la Iglesia

Asier de la Iglesia jugando al baloncesto (Asier de la Iglesia/X)

El jugador de baloncesto de Ordizia-Basoa Banaketak fue diagnosticado en el año 2012, cuando tenía 29 años. “De un momento a otro, me cambió la vida. Un día se me durmió una mano, al día siguiente, el brazo entero, a los cinco días no me sentía las piernas”, relata a la Fundación Esclerosis Múltiple.

La esclerosis le ha provocado un 40% de discapacidad y una falta de sensibilidad casi completa en los dedos y en las manos. Esto no le ha impedido convertirse en MVP de la liga EBA y en el primer jugador con esclerosis múltiple en debutar en la ACB.

Selma Blair

Selma Blair en la Gala del Academy Museum of Motion Pictures en Los Angeles, California (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz estadounidense conocida por sus papeles en Hell Boy o Una rubia muy legal recibió la noticia de que padecía esclerosis múltiple en 2018. Desde entonces, esta enfermedad le ha afectado al habla y la movilidad de una de sus piernas.

En 2021, Blair estrenó un documental en el que narraba su vida con esclerosis. Su trabajo de visibilización le valió una gran ovación por parte de sus compañeros en la gala de los Emmy de 2022.

Christina Applegate

Christina Applegate con su hija Sadie Grace LeNoble en Critics Choice Awards 1920

La protagonista de la serie de Netflix Dead to me reveló hace dos años que tenía esclerosis múltiple y que vivía esta enfermedad como “un camino extraño”.

“He recibido mucho apoyo de personas que sé que también tienen esta condición. Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino sigue. Salvo que algún gilipollas lo bloquee”, escribía en agosto de 2021 en sus redes sociales.

Applegate fue también una de las hermanas de Rachel en Friends, entre otros muchos trabajos. Siempre ha hablado abiertamente de su salud, incluyendo su batalla contra el cáncer de mama en 2008.