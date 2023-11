El recado de Alonso a Hamilton tras su pelea en Abu Dhabi: “Es muy listo y tiene experiencia, pero yo más”

Hamilton y Alonso se saludan en el podio del GP de Australia (REUTERS).

Alonso cruzó la línea de meta en séptimo lugar, mismo cajón desde el que partía, tras haber exprimido al máximo el rendimiento de su AMR23 una vez más. El asturiano le ganó la batalla a Sainz por el cuarto puesto del Mundial de pilotos en una carrera para olvidar del piloto de Ferrari, condicionada por su mala clasificación del sábado. Fernando finaliza cuarto del Mundial, pese a todos los obstáculos, detrás los dos Red Bull y Hamilton. Todo ello conseguido con el que actualmente es el quinto coche de la parrilla en cuanto a rendimiento. “Me falta velocidad punta, soy el más lento en la recta”, afirmaba Alonso.

No pudo evitar que McLaren afiance la cuarta plaza del Mundial de Constructores, pero volvió a realizar una excelente maniobra con Hamilton para finalizar la temporada como la empezó, adelantando al británico, algo que siempre le da un regusto especial. Fernando se divirtió con un Aston Martin peleón. Hamilton se quejó por radio de un brake testing del asturiano que tiró de hemeroteca para responderle. “Es muy listo, entiende bien cómo funciona el deporte y tiene mucha experiencia… pero yo tengo más. Protestó que frené para luego adelantarlo. Hicimos lo mismo en Canadá 2012, los dos intentamos darnos el DRS al otro frenando en la curva cinco. Pero en los dos casos he ganado, así que bien”, aseguró.

Alonso, cuarto en el Mundial, pero un objetivo pendiente

Fernando finaliza el año como el cuarto piloto con más puntos de un Mundial en el que podía haber estado más arriba si el estancamiento en el desarrollo del AMR23 durante el verano no hubiera sido tan agudo. Pero tampoco se puede pedir más en un año que era de transición para la escudería británica y Aston Martin ha estado por encima de las expectativas. El piloto revelación del año, con 42 años, una vez que ha tenido un coche medio para volver al podio. Cierra el año sin lograr la 33. Estuvo cerca, especialmente en Mónaco, pero le queda pendiente para el próximo curso.

“La temporada es increíble, no cambio de opinión sobre lo que pensaba si hubiera terminado cuarto o sexto, nos faltó en constructores poner más batalla en McLaren, que lo han merecido, la verdad. La temporada de 10 y junto con la de 2012 no recuerdo una tan buena a nivel personal, con 8 podios y casi 300 puntos, la mejor además de Aston Martin ya fuera Force India o Racing Point… si me lo dicen hace 12 meses que empecé a probar aquí, que acabaría en el top 5…”, manifestó una vez bajado de su monoplaza.

Pese a describir como “increíble” su primer año en Aston Martin, el asturiano ya piensa en la temporada que viene y superar los resultados de esta campaña. “Será importante porque este es el primer paso de, espero, un buen progreso. Este es el primer año de Aston Martin siendo competitivo, con muchos cambios en el equipo. Si el año que viene damos un paso atrás, eso será malo. Tenemos que seguir progresando. Hay que mejorar el quinto en constructores. Cuarto, tercero, segundo, lo que sea será bienvenido. Y yo, con ocho podios, espero poder hacer algo parecido en 2024. Necesitamos mucho más ritmo para adelantar, somos más lentos en las rectas y lo sabíamos desde el sábado, era un compromiso para ganar tiempo por vuelta. Es una de las debilidades de toda la temporada, la velocidad punta, y lo trabajaremos para el año que viene”, finalizó el piloto español.