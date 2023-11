Belén Esteban se estrena como locutora de radio narrando al Atlético y acaba con el micrófono silenciado

Belén Esteban durante la narración del partido (captura redes sociales).

El Atlético-Mallorca contó con un huésped especial. No fue Javier Aguirre, entrenador del conjunto bermellón, que se enfrentaba al que fuera su equipo durante dos temporadas y media, tampoco Reinildo, que volvía a una convocatoria nueve meses después de lesionarse el temido ligamento cruzado ante el Real Madrid en el derbi copero del curso pasado. La atención del duelo, al menos durante unos instantes, estuvo en la zona de prensa del estadio Metropolitano. Desde allí, una nueva locutora daba sus primeros pasos en la radio deportiva: Belén Esteban.

‘La princesa del pueblo’, reconocida aficionada del ‘equipo del pueblo’ recitó la alineación del Atlético y el gol de Griezmann. Su llegada a la cabina de comentaristas fue una sorpresa total para muchos, incluido el periodista deportivo Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, que admitió su estupefacción por la participación de Esteban: “Me quedé perplejo ante la posibilidad de que ella aceptara”. La excolaboradora de Sálvame fue recibida por el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y lució una camiseta con la serigrafía La Patrona, apodo que le gusta utilizar. “Lo voy a vivir como una loca”, reconoció.

Acabó con el micro silenciado

En su debut en las ondas, Belén Esteban no solo leyó la alineación del Atlético de Madrid, sino que también compartió con los oyentes su pasión por el equipo desde la infancia. “Mi madre me parió con el escudo”, comentó, revelando sus jugadores favoritos: Antoine Griezmann, Álvaro Morata y Koke Resurrección, y su admiración por el entrenador Diego Pablo Simeone. “¡Qué emoción! Si me vieran mis hermanos y mi familia. Me emociono. Se lo quiero dedicar a mis sobrinos, a mi hermano y a mi familia, que son atléticos a morir”, expresó la comunicadora al dar la alineación de su equipo con algún que otro error.

El momento culmen de la noche llegó en el minuto 64 de encuentro, cuando Griezmann marcó el gol de la victoria del Atlético de Madrid y Belén Esteban estalló de alegría. Tal fue su emoción que la cadena se vio obligada a silenciar el micrófono de la ex de ‘Sálvame’, ya que su efusividad no dejaba a los oyentes entender las palabras del comentarista principal del partido. Aunque al principio solo grito “¡Gol!”, poco a poco se fue animando, alargando ese grito y tapando incluso al narrador.

Dio suerte a su Atlético

La narración de Belén Esteban no gafó a los de Simeone que consiguieron un trabajado y sufrido triunfo ante el Mallorca. Sin embargo, Antoine Griezmann acudió al rescate. El histórico atacante francés ya es el segundo máximo goleador de la historia del club rojiblanco. No fue su mejor partido, no estaba inspirado, pero apareció en el momento que debía hacerlo para mantener a su equipo en la carrera por LaLiga. “En el primer tiempo no hizo un buen partido, pero siempre tiene algo diferente que puede aparecer. Apostamos por dejarlo sabiendo que venía de jugar con la Selección y el martes es importante, pero él sabe gestionarse. Es una pena que los clubes tengamos que gestionar a los jugadores, pero ya lo hablamos ayer”, afirmó Simeone.