Miss Caffeina se lanza al Benidorm Fest tras rechazarlo varias veces: “Nos daba reparo que opine gente que no sigue nuestra música”

Miss Caffeina, en la presentación de artistas del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

La lista de 16 participantes del Benidorm Fest 2024 guardaba una sorpresa para los amantes del indie. El exitoso grupo Miss Caffeina se lanzará a la aventura de intentar representar a España en Eurovisión, un reto más en una trayectoria siempre alejada de la zona de confort y en la que nunca han faltado los giros inesperados.

Este trío formado por Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Toni Poza llega al certamen de RTVE dispuesto a explorar un nuevo horizonte en su carrera, aunque sin pensar demasiado en encajar en las expectativas del público eurofán. “Si quieren que vayamos a Eurovisión, tiene que ser porque nuestra música les gusta”, asevera el vocalista, que insiste en que la banda tiene “el culo ‘pelao’ de no encajar” en lo que se espera de ellos. Y quizás ese sea el secreto de su éxito. Infobae España pudo hablar con los artistas, junto a otros medios, tras la presentación oficial en Sevilla.

¿Cómo habéis llegado hasta el Benidorm Fest?

Alberto: Hubo varios años que nos lo propusieron. Estábamos haciendo otras cosas y nos parecía mucho mogollón. Tampoco queríamos tener esa responsabilidad de tener la opción de representar a España en Eurovisión. Este año estábamos en las mismas, pero hablamos de que cada uno pensamos en nuestra casa que por qué no presentarnos. Una vez decidimos que sí, nos dio el subidón y empezamos a componer el tema. Estamos muy implicados y vamos a tope.

¿Os preocupaba tener que competir contra otros artistas?

A.: No nos preocupaba tanto competir. En un principio, pensamos que igual no se entendía desde el mundo más indie, pero luego creo que todo el mundo está contento. El Benidorm Fest ha cambiado las cosas mucho, ya no hay ese prejuicio. Competir no nos preocupa demasiado y además, nos rejuvenece.

Miss Caffeina, en los Latin Grammy 2023. (RTVE)

¿Teníais prejuicios con respecto a Eurovisión que habéis tenido que superar?

A.: Prejuicio musical, no. Todos sabemos que el mundo Eurovisión es muy heavy, las opiniones son muy heavys y hay mucha gente que lo ama, pero otra gente que no. Es algo para lo que tenemos que estar preparados, que gente que no sigue nuestra música opine nos daba un poco de reparo, pero también tenemos el culo ‘pelao’.

Sergio: También hay una realidad y es que hoy somos 16 artistas que estamos muy contentos de estar aquí. Y te aseguro que hay otros 800 muriéndose de ganas de estar aquí. Es una marca que ha conseguido generar un prestigio en dos años de historia. Hay peña pegándose por estar aquí.

Toni: Y también están los Varry Brava, que nos han animado mucho. Nos han dicho que es una experiencia única y que lo disfrutaron muchísimo.

¿Cómo os estáis preparando para llevar vuestra propuesta a un programa de televisión?

A.: Lo bueno de esto es que el ser fan de Eurovisión y de otros artistas, como es mi caso, te da muchas pistas de lo que mola o lo que no, de cómo funciona la tele y qué se espera de una actuación en tele. Estamos trabajando con gente externa a nuestro equipo para hacer una puesta en escena lo más parecida a lo que tenemos en la cabeza.

¿Habéis tenido en cuenta lo que funciona en Eurovisión a la hora de crear la canción?

A.: No nos planteamos si el tema es eurovisivo. Si quieren que vayamos a Eurovisión, tiene que ser porque nuestra música les gusta. Sí que pensamos en que estamos haciendo televisión y hay que llevar un tema que dé juego para eso, pero que a la vez sea muy Miss Caffeina. El nuestro es un tema que la gente que nos sigue va a identificar muy bien como nuestro estilo y a quien nos conozca por primera vez le va a entrar muy fácil.

Los 16 artistas del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

¿De qué habla vuestra canción?

A.: Es una canción de baile que tiene un mensaje de cabreo hacia la gente que siempre tiene una opinión para todo, que siempre tiene que dejar su impronta, como si a alguien le interesase o todos tuviésemos que opinar. Se puede aplicar a las redes sociales o simplemente a gente de tu alrededor que sabe de todo.

¿Creéis que a una parte de vuestro público le puede sentar mal que estéis en el Benidorm Fest?

A.: Es que también tenemos el culo pelado de no encajar.

S.: A nosotros nos ha costado encajar en el mundo festivales. Tenemos una propuesta que no es canónica y trascender ese cliché es complicado. De todos modos, yo creo que la gente que después de tantos años con nosotros se queda, valora que nos metamos en estos líos, que hagamos cambios y peguemos un giro inesperado. Estamos recibiendo ese feedback.

¿Sentís la presión de tener que hacer siempre lo que vuestros fans esperan?

No sentimos esa presión, pero sí leemos muchos comentarios tipo ‘me gustabais más cuando erais más rock’. Pero nosotros siempre pensamos ‘bueno, pues ahí tienes los discos anteriores para escucharlos las veces que te dé la gana’. Es muy aburrido hacer la misma música toda la vida. Todo el público nuevo que venga a raíz de esto, bienvenido sea. Y espero que no se vaya mucha gente, pero el que se va, pues gracias por venir.