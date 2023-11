Ganó 173 millones en el Euromillones, dio 20 a su familia y le dejaron de hablar: “Se suponía que el dinero haría feliz a todos”

La mujer que ganó 173 millones en el Euromillones, dio dinero a su familia y le dejó de hablar (ShutterStock, Montaje Infobae).

El dinero no compra la felicidad. Esta frase se puede aplicar a la historia de Gillian Bayford, una mujer británica que en 2012 se llevó uno de los botes más altos de la historia del Euromillones junto a su marido por aquel entonces, Adrian Bayford. Ambos ingresaron 173 millones de euros. Sin embargo, 15 meses después se separaron y la vida familiar de Gillian se resquebrajó.

“Es triste y duro. Se suponía que el dinero haría feliz a todo el mundo. Pero los ha hecho más exigentes y codiciosos. Mi familia ha perdido la perspectiva sobre de dónde vienen”, explicó Gillian al diario The Sun en unas declaraciones de 2016 que vuelven a estar de actualidad en los medios ingleses.

Esta mujer natural de Haverhill (Suffolk) que ahora dirige una firma inmobiliaria en Dundee (Escocia) invirtió parte del dinero del Euromillones en ayudar a su familia. “Mi padre y hermano tenían deudas por valor de 800.000 euros el día que ganamos el premio. Eso fue lo primero que pagamos. La familia de Adrian (su marido) tuvo que esperar dos semanas, pero mis padres y hermano y fueron los primeros. Recibieron sus casas y coches antes que nadie”, explicó.

Pagó las mencionadas deudas, dio dinero a sus padres para comprarse una casa y un coche nuevo (antes vivía en una caravana), dio 900.000 euros a su hermano para un negocio nuevo y en total otorgó 23 millones de euros (20 millones de libras) a todos sus familiares.

No obstante, Gillian asegura que su padre no solo pretendió controlar el dinero que ganó, sino que también intentó hacerse con la gestión de su negocio. “Puedo ir con la cabeza alta porque me ocupé de sus problemas. Mi padre y mi hermano fundaron empresas, una detrás de otra, y después las cerraron. Les liberé de todas las deudas”, indicó.

La nueva vida de Gillian y de su exmarido

A pesar de los problemas con su familia, Gillian ha disfrutado del dinero de la lotería y ha rehecho su vida sentimental. Ya tenía dos hijos de 15 y 13 años respectivamente, y a finales de 2020 tuvo otro bebé a sus 48 años durante el confinamiento. En 2018 se casó con su nueva pareja y padre del bebé, Brian Deans.

Por su parte, Adrian Bayford vive en una mansión valorada en más de 7 millones de euros, una vivienda que incluye una parcela de enorme de terreno donde el ganador del Euromillones organizó en 2017 y 2018 un festival de música llamado The Cambridge Rock Festival con más de 2.000 asistentes. Pretendía volver a celebrarlo este año, pero finalmente se canceló por problemas de licencia después de que los vecinos se quejasen de que traería el “caos” a la zona y de problemas de ruido de otros años. No obstante, no ceja en su empeño y ya ha avisado de que volverá a organizarlo en 2024, según informa el periódico Daily Mail.

