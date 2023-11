Tebas presenta la dimisión como presidente de LaLiga y adelanta las elecciones previstas para el año que viene

EFE/Javier Lizón/Archivo

El actual presidente de LaLiga, Javier Tebas, presentó este miércoles su dimisión para adelantar la convocatoria de elecciones, prevista para el año que viene. Su idea es revalidar su mandato, que finalizaba el próximo 26 de diciembre, encadenando así el cuarto consecutivo, al frente de la mayor patronal de clubes de fútbol. No se prevé oposición.

Con esta decisión, serán los dos vicepresidentes, Miguel Ángel Gil Marín y Quico Catalán, quienes quedarán al mando de LaLiga provisionalmente y esta tarde se configurará la Comisión Electoral. Con este mes de adelanto, serán cinco clubes los que serán elegidos por sorteo ante notario (tres clubes de Primera Federación y dos de Segunda). Estos cinco equipos serán los responsables de la capacidad ejecutiva de LaLiga para asegurar la limpieza electoral.

Parece que la idea de Tebas de volver a salir reelegido se terminará efectuando, ya que, de momento, no ha habido manifestación alguna sobre posibles amenazas a la presentación de dicha candidatura. Javier Tebas lleva al frente de LaLiga desde que fue nombrado en diciembre de 2019, donde tampoco hubo ningún tipo de oposición, por lo que no hizo falta una Asamblea General Extraordinaria. Si vuelve a salir elegido y no presenta oposición, Tebas ratifica así el dominio en LaLiga.