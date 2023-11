Tebas ataca al presidente del Real Madrid y del FC Barcelona: “Deberían fijarse más en Ángel Torres”

El presidente del Getafe, Ángel Torres, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en el acto de presentación de las nuevas oficinas del Getafe CF. (Infobae España)

Este jueves el Getafe FC presentó sus nuevas oficinas frente al Estadio Alfonso Pérez. Al acto, que pudo presenciar Infobae España, asistieron el presidente del club, Ángel Torres, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el CEO de Tecnocasa, patrocinador oficial del club. En un canutazo que ofreció a los medios allí presentes, el dirigente de la liga española fue claro en su opinión con respecto a Florentino Pérez y Joan Laporta. Además, aclaró en qué punto están las relaciones con la RFEF tras la marcha de Rubiales.

No es la primera vez que se presencia un enfrentamiento entre Tebas y los presidentes de algún que otro club, en concreto del Real Madrid. El último fue el pasado fin de semana con Florentino Pérez, quien arremetió en la asamblea de su club contra la institución que preside el propio Tebas. Ante esto fue contundente con lo que le diría a Florentino Pérez y Laporta, en una posible reunión entre los tres presidentes (Real Madrid, Barcelona y Getafe): “Les diría que se fijen más con Ángel Torres, que tiene una visión de fútbol muy buena”.

El dirigente de LaLiga, quien no quiso entrar en si el actual presidente en funciones de la Federación tras la marcha de Rubiales, Pedro Rocha, será el próximo presidente o no, afirmó que las relaciones con la Federación están mejor: “No voy a valorar si él va a ser presidente. Lo que sí que puedo decir que desde que está Pedro Rocha, las relaciones son diferentes. Al menos nos sentamos. No es que resolvamos muchas cosas, pero nos vamos sentando y vamos hablando y poco a poco vamos avanzando también. Después de tantos años de relación dura incluso con el presidente Villar, aunque menos dura que con la del presidente Rubiales, pues vamos poco a poco rehaciendo las relaciones y yo creo que por buen camino”. El presidente de LaLiga quiso añadir que “sea Rocha o quien sea” el futuro presidente, esperan “seguir en esa línea de colaboración, de buscar puntos de encuentro”, ya que “hay muchísimas sinergias para que el fútbol profesional, el no profesional y la selección sigan creciendo”.

Escucho el discurso de Florentino Pérez, a parte de repetir año tras año lo mismo sobre los jóvenes, abonados tv... que demuestra que ni el ni su equipo gestor se entera de lo que está ocurriendo de verdad, añade mentiras gravisimas sobre Laliga, miente sobre la subida del… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 11, 2023

En la última asamblea general del Real Madrid, el presidente Florentino Pérez pidió al Gobierno de España que intervenga y tome “las medidas necesarias para regenerar las estructuras del estamento arbitral”, denunció un mal uso del VAR y dedicó una buena parte de su discurso a LaLiga. De hecho, acusó a LaLiga de ir en contra de los intereses del Real Madrid. Ante esto, Tebas admite que “el concepto del fútbol profesional que tiene el Real Madrid es muy diferente al que tienen la gran mayoría de los clubes”. Por lo tanto, “es muy difícil entenderse cuando son conceptos tan diferentes de entender el fútbol profesional. Es imposible”.

“La gran mayoría queremos unas ligas nacionales fuertes y no nos vale el cuento de que no van con las ligas nacionales porque ya hemos demostrado que económicamente una Superliga sería una ruina para las nacionales. Deben entender que la mayoría del fútbol español va por otro camino”, agregó.

Cerezo, partidario de una Superliga

📹"La SuperLiga es buena para el fútbol español; nos salimos para evitar una sanción de la UEFA"



🔊Enrique Cerezo pic.twitter.com/6mfX52OCJW — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) November 14, 2023

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, pasó el martes por la noche por Radioestadio de Onda Cero donde, entre otros asuntos, habló de la Superliga, proyecto al que el club rojiblanco se adhirió en un principio, pero al que renunció poco después por miedo a las sanciones. “Yo digo que, si la Superliga no se ha hecho, se hará. Todo el mundo sabe por qué no se fraguó la Superliga, cada uno tiene su opinión de ella y yo, como no acostumbro a mentir, puedo decir que yo creo que la Superliga es buena para el fútbol español”, señaló Cerezo. Ante el revuelo causado, el dirigente colchonero quiso aclarar la postura de la entidad a través de la página web del Atlético, dejando claro que cualquier cambio que se produzca en las competiciones debe darse dentro de la UEFA y la ECA, “que es donde estamos representados los clubes”.

El máximo representante de LaLiga dice “quedarse con la nota de rectificación”, ya que puede contar con “un dedo” todos los presidentes que opinan de la misma manera (refiriéndose a Florentino). “No sé si Laporta tiene exactamente la misma visión de Florentino, pero el caso de Cerezo ya te contesto”, apuntó.

“No se pueden modificar normas económicas solo por el Barça”

Tras una masterclass de Javier Gómez sobre las novedades en el control financiero, algunos clubs como el Barça se dieron cuenta de que no llegaban, pues todavía tienen mucho trabajo por hacer. “No le llega porque está en una situación que es la que hay. No se pueden modificar normas de control económico pensando en un solo club”, señaló el dirigente de LaLiga. “Yo creo que del Fútbol Club Barcelona, lo que hay que ver bien es el esfuerzo que ya han hecho de una reducción muy importante de la plantilla deportiva de su primer equipo”, apuntó, añadiendo además que “el Barça tiene otro camino, pero tiene algunas normas que sí que le pueden servir para incorporar jugadores”.

“Los que sois tan culés y tan del Fútbol Club Barcelona tenéis que ver un poco lejos. No veáis el mercado de invierno solo, ver a dónde tiene que ir el club, con qué estabilidad económica. Es una institución de las más importantes del mundo y se tiene que pensar no en el corto plazo, sino en el medio-largo plazo también”, zanjó.