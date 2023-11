La Liga F sigue avanzando en su profesionalización: los chicos ya no son los únicos que tienen una colección de cromos

21/11/2023 De izda a dcha: Beatriz Álvarez, Virginia Torrecilla. Entih Salon, Leicy Santos y Lluís Torrent ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID LIGA F

La Liga F sigue dando pasos de camino a su profesionalización. En los últimos años, las jugadoras han aunado esfuerzos para tarde de dar un impulso a sus condiciones laborales. Ahora, aunque no han mejorado sus condiciones, sí han conseguido un pequeño gesto que, aunque no resulte un punto especialmente relevante, a nivel simbólico sí lo es para el fútbol femenino. Este martes se ha presentado el álbum de cromos de la Liga F, el segundo que se lleva a cabo, dado que el año pasado también hubo una edición de la competición, aunque salió a la venta en marzo, cuando restaba pocos meses para concluir la temporada.

“Es un paso más de todos los que llevamos dando desde el año que llevamos de vida. La colección de Panini ya es un hito sólido y consolidado”, ha señalado Lluis Torrent, director general de la filial española de Panini; durante la presentación. Quien, además, ha añadido que la primera colección era una “aventura ilusionante”, aunque ha considerado que tenía muchos interrogantes, pero que a la Liga dejó satisfecha y a Panini también. “Somos pioneros porque ya hay otros dos países que emularán esta colección”, ha afirmado. Durante el acto también estaba presente Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F; y las jugadoras Enith Salón, del Valencia CF; Leicy Santos, del Atlético de Madrid; y Virginia Torrecilla, del Villarreal CF.

Álvarez también ha expresado que es una alegría poder presentar este martes esa segunda edición del álbum de cromos de Panini. “Ya la primera era algo histórico y que, además, tuvo mucho éxito y superó incluso las expectativas que teníamos”, asegura. Aunque considera que este segundo es un reto porque ahora es donde se verá si todas las personas que siguen la Liga F y que el año pasado ya hicieron la colección, este año vuelve a hacerlo y no solo los del año pasado, sino también nuevos seguidores de la competición, ya que, como se ha podido comprobar, cada vez son más las personas que siguen la competición.

Por su parte, Lluis Torrent, ha expresado que la valoración “no puede ser más positiva porque es un paso adelante, porque es empezar a confirmar y a dejar claro que esto es una colección que va a continuar muchos años”. “Este año hemos redoblado esfuerzos para hacer una colección más atractiva, más amplia y mejor en todos los sentidos”. Además, Torrent ha anunciado que el número de cromos se ha elevado de 365 a 406 y, por tanto, se ha ampliado también los cromos por equipos, ahora con un mínimo de 18. Otra de las novedades es que habrá tres series especiales: On Fire, Fantásticas, Futuro y Premium; realizados con un material especial.

Qué opinan las jugadoras de la Liga F

Las jugadoras también han tomado la palabra. Leicy Santos, jugadora del Atlético de Madrid, ha afirmado: “Cuando era pequeña coleccionaba cromos y el año pasado estuvimos intercambiándolos dentro del propio vestuario”. Mientras que Enith Salón ha expresado: “Ser portada es un gran orgullo, yo desde pequeña siempre coleccionaba los álbumes de la liga masculina. Siento mucho orgullo de ver a niños y niñas pequeñas coleccionando el álbum y cuando me paran por la calle y me dicen que les ha salido mi cromo me hace muy feliz”.

Además, Virginia Torrecilla ha indicado que está muy contenta y muy feliz, no por salir en la portada (que también), sino porque la liga siga en esto de Panini. Además, considera que la colección es algo muy bueno para las jugadoras. “Es difícil invertir en fútbol femenino, pero estamos viendo que está funcionando. Me fui a Mallorca de vacaciones y la gente me paraba para cambiarme cromos. Me puse a cambiar con niños pequeños. En la librería de mi pueblo me decían que se estaban vendiendo mucho. Es increíble. Esto es muy importante para seguir rompiendo paredes”, ha concluido.

Un paso más que asemeja el fútbol femenino al masculino

Paso a paso las jugadoras están consiguiendo que las diferencias entre el fútbol femenino y el masculino se sigan recortando, si bien es cierto que hay muchas cuestiones todavía por zanjar, no dejan de seguir avanzando en pos de este objetivo. Y los cromos, aunque no resulte un punto especialmente relevante, a nivel simbólico sí lo es. Hace unos años parecía impensable que las jugadoras tuvieran su propia colección de cromos y ya ha visto la luz la segunda colección nacional, además de la que lanzaron durante el Mundial de Sidney. Hace poco parecía imposible que las jugadoras aparecieran en los videojuegos de fútbol, y hoy es una realidad. Hace poco parecía imposible que llenaran estadios como el Metropolitano o el Camp Nou, y ya lo han conseguido.

Y es que, como apuntó Jenni Hermoso en una entrevista reciente: “Simplemente, queríamos lo más básico: tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande. En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo”. Pues eso, “dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”.