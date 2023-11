La confesión sexual de Laura Pausini en ‘La Resistencia: “Hay muchas encimeras en casa”

Laura Pausini, en 'La Resistencia'. (Movistar Plus+)

La cantante Laura Pausini estado en La Resistencia este martes 21 de noviembre. Cinco años después de su última visita, la artista ha vuelto al programa presentado por David Broncano tras ser nombrada Persona del Año 2023 en los Latin Grammy hace una semana en Sevilla.

Como cada invitado que pasa por el formato de Movistar Plus+, la italiana no se ha librado de responder a la clásica pregunta sobre cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes, aunque ha tirado de su sentido del humor y espontaneidad para desvelar, sin dar una cifra exacta, los detalles sobre su vida sexual.

La intérprete de La soledad, que se casó el pasado mes de marzo con Paolo Carta, ha asegurado que “después de 18 años, uno no se casa si no folla”. Además, ha señalado que en su casa “hay muchas encimeras”, dando a entender que su vida sexual va más allá del dormitorio.

Una questione molto intima che ha a che fare con il letto @LauraPausini pic.twitter.com/nEyr1MKWRF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 21, 2023

Por último, Pausini ha invitado a Broncano a hacer un cálculo matemático para conocer el número exacto de relaciones sexuales que ha mantenido en los últimos 30 días. “Estoy de luna de miel, porque no tenemos tiempo de irnos de vacaciones y hemos elegido hacer la luna de miel en la gira”, ha explicado. Y añade: “Lo hacemos en cada ciudad. Cuenta cuántas ciudades hago y tendrás el resultado”.

El dinero de Laura Pausini

Otro de los asuntos abordados en la entrevista ha sido el dinero que la artista tiene en la cuenta del banco, ya que en su anterior visita anunció que le quitaría el puesto de invitado más rico a Antonio Resines. Sin embargo, Broncano le informó de que había dos personas que tenían más dinero que el actor: el gamer Ocelote, con 20 millones de euros, y el exfutbolista Mendieta, con 35.

“Creo que sigo siendo top 1″, sentenció la cantante tras conocer la información. Cinco años después, el presentador le ha recordado aquel momento: “En su momento batiste el récord, pero te han superado”, le ha dicho.

Cuando vino hace 5 años, @LauraPausini se coronó con la pregunta del dinero y durante muchísimo tiempo fue la más forrada que ha pasado por el programa.



Si hay alguien a quien había que repetirle la pregunta es a ella. pic.twitter.com/djoMNKvwq7 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 21, 2023

A este respecto, la italiana ha confesado que en su economía “todo sigue bastante igual”, ya que, pese a que lo lógico es pensar que su fortuna se ha incrementado con el paso del tiempo, la pandemia hizo mella en su trabajo y, por tanto, no ha crecido la cuantía de dinero que tiene en su cuenta corriente.

Aunque no ha especificado a cuánto asciende la cifra, está claro que Laura Pausini es multimillonaria, algo que le permitiría vivir de los beneficios por los derechos de sus canciones sin necesidad de trabajar, tal y como ha relatado Broncano. Sin embargo, ella asegura que no es lo que pretende: “Yo no he nacido para estar sentada y disfrutar de lo que tengo. He nacido para caminar, ver a las personas y conocer algo más”, ha sentenciado, ganándose el aplauso del público.