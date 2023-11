Laura Pausini, Person of the Year en los Latin Grammy: “No abandonaré nunca el español, lo siento por aquellos a los que no les guste mi estilo”

Fotografía cedida por Laura International System for Artists, Assets and Creative (ISAAC) de la italiana Laura Pausini. EFE/ISAAC /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

“Me siento la persona más afortunada del mundo, la italiana más orgullosa de ser latina”. Así comenzaba la rueda de prensa de Laura Pausini dentro del marco de los Latin Grammy 2023, donde ha sido reconocida como Person of the Year, un galardón que sirve para celebrar toda una carrera dentro del universo de la música en español.

Y es que la cantante, después de ganar el Festival de Sanremo en 1993 con La solitudine, solo un año después, hizo una versión en español de este tema, que sería el primero de muchos éxitos en nuestro idioma. Ahí empezaría un idilio que ha llegado hasta hoy.

Te puede interesar: Shakira y Karol G: por fin los Latin Grammy son de las mujeres

En la pasada edición de los Latin Grammy, la artista se encargó de entregar un premio junto a Anitta, Thalia y Luis Fonsi y poco después recibió una videollamada del director de la Academia Latina de Grabación comunicándole que había sido elegida para ser la Persona del Año en la siguiente edición. “Me dio un escalofrío, porque no sabía ni siquiera si eso podía ser posible siendo yo italiana. Pero es que desde que comencé a cantar en español, siempre me he sentido como adoptada por un montón de países que comparten una lengua común”.

Laura Pausini, Person of the Year en los Latin Grammy 2023

Ahora asegura que conoce todos los acentos y las expresiones de cada país de Latinoamérica e, incluso, de cada región de España. De hecho, en nuestro país, cuenta con un buen puñado de buenos amigos, entre ellos Alejandro Sanz, Antonio Orozco o Vanesa Martín.

Te puede interesar: Luis Miguel anuncia un segundo concierto en Madrid tras agotar las entradas de la primera fecha en el Santiago Bernabéu

Por eso, le gustaría que alguno de ellos estuviera presente en la gala dedicada a ella en la que diversos artistas (todavía se desconocen) cantarán temas suyos adaptados a sus diferentes estilos. “Tengo muchos nervios y mucha curiosidad, saber quién participará, cómo serán los arreglos... solo sé que Anitta estará porque se le escapó en las redes sociales”, cuenta la cantante.

Tercera mujer que alcanza el Person of the Year en los Latin Grammy

Se trata de la tercera mujer en 24 años que ha sido galardonada con este reconocimiento, después de Gloria Stefan y Shakira. “Es muy interesante cómo en los últimos años muchas mujeres latinas, como Rosalía o Karol G han sido reconocidas internacionalmente con su música en español. Cuando yo empecé en los noventa no había redes sociales y todo era diferente, pero creo que ahora es un buen momento para expandir el talento femenino.

Se sincera diciendo que nunca ha tenido demasiada autoestima, y que cuando le ocurre algo maravilloso, todavía siente más presión y responsabilidad. “Siempre quiero mejorar y ser mejor, saber que lo que tengo me lo merezco. Trabajo, estudio, soy disciplinada, soy hija, mujer y madre y una persona muy normal”.

Luis Fonsi, Laura Pausini, Anitta y Thalia en la gala de los Latin Grammy 2022 U.S., Noviembre 17, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Acaba de publicar su último álbum de estudio, Almas paralelas y está deseando embarcarse en la gira porque dice que actuar en directo le recarga las pilas y no se siente pequeña. Uno de los leit motiv de este disco es la necesidad de desechar el odio, que no sea la palabra que represente este nuevo milenio.

Te puede interesar: Pablo Alborán, el español más nominado en los Latin Grammy 2023 al que siempre se le escapa la estatuilla

También ha recordada a su compatriota Raffaella Carrà, que también tuvo una relación muy especial con el idioma latino. “Nos sentíamos parte de una familia, era algo de lo que hablamos mucho y siento que ella todavía está aquí conmigo dándose fuerzas, porque era una mujer maravillosa”.

Nunca ha querido traicionarse a sí misma. Por eso, tardó en decidirse en hacer un disco en inglés. Cuando se dio cuenta de que habían convertido sus canciones en música dance, decidió que no quería formar parte de eso, aunque llegara al número uno. “Me enojé, no necesitaba América para ser feliz. Pero eso sí, no abandonaré nunca el español, lo siento por aquellos a los que no les guste mi estilo”.