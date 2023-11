El emotivo encuentro de Alonso y el chef José Andrés en Las Vegas: “Un gran chico asturiano”

Alonso en el GP de Las Vegas (Lucas Peltier-USA TODAY Sports)

Fernando Alonso está a punto de terminar la temporada de su estreno en Aston Martin. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha podido regresar a la élite del deporte rey del automovilismo este 2023, subiéndose al podio hasta en ocho ocasiones con su nuevo equipo. Empatado a puntos con el otro español de la parrilla, Carlos Sainz, el último Gran Premio del año, en Abu Dabi, servirá para saber definitivamente cómo se reparten el cuarto y quinto puesto en el Mundial de pilotos.

Tras la euforia de Brasil, con ese tercer puesto amarrado por apenas 53 centésimas frente al Red Bull de Checo Pérez, llegó una carrera en tierra de nadie en Las Vegas. El estreno del nuevo circuito estadounidense del campeonato no fue demasiado satisfactorio para Alonso. Salió noveno y terminó en idéntica posición, tras ver lastrado su rendimiento nada más arrancar: en la primera curva, se salió y efectuó un trompo, con toque incluido con Valtteri Bottas, que le obligó a entrar en boxes para arreglar desperfectos. La consecuencia del infortunio fue que pasó a ocupar la cola de la parrilla.

A pesar de que el asturiano se rehizo y acabó entrando en los puntos, no se le vio convencido del todo con la experiencia iniciática en la Ciudad del Pecado. “La verdad es que salí bien, pero en la primera curva perdí el coche. No sé si estaba entre varios coches o fui yo solo… Pero cuando he visto al Alfa Romeo de Bottas enfrente, he pensado que la carrera se había acabado. El nivel de agarre de la pista sí que era muy bajo. Con el neumático duro frío nos ha costado. Soy consciente de que este problema es igual para todos, pero es bastante peligroso un asfalto sin agarre en un circuito urbano. Hemos hecho más de lo que pensábamos, Lance ha salido P19 y ha acabado 5º, muy top. Conmigo hemos perdido una oportunidad, pero bueno, salía 10º, he acabado P9, está bien”, se resignó a la conclusión del evento.

Alonso en el Gran Premio de Las Vegas (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

De hecho, dejó algunas quejas ostensibles, a pesar de que se mostró confiado en que el segundo año de Las Vegas en el calendario sea mejor. “Estos coches no están hechos para tomar curvas a 80 kilómetros por hora”, llegó a reconocer, aunque también afirmó que “en general fue un buen evento”.

Alonso y José Andrés se vieron en Las Vegas

El GP de Las Vegas provocó una sonrisa a Alonso, a la par que un buen rato, al poder encontrarse con una celebridad asturiana como él y a la que le une una amistad: José Andrés. Fue su paisano cocinero quien decidió dar fe del momento a través de las redes sociales, concretamente Instagram. “Siempre está bien encontrarse con un gran chico asturiano. Un gran amigo. Gracias por todos los grandes momentos que nos has hecho vivir”, fue el texto con el que acompañó una imagen en la que aparecen ambos en Las Vegas.

Fernando Alonso y José Andrés en el Gran Premio de Las Vegas (Instagram José Andrés)

Alonso no tardó en compartir la publicación de José Andrés a través de sus stories. Por supuesto, el chef aprovechó la coyuntura para verse, además, con Carlos Sainz. Eso sí, padre, ya que grabó con él un episodio de su podcast, Longer Tables. “Gracias, amigo mío, por acompañarme… ¡Nadie mejor para compartir escenario este fin de semana!”, le agradeció al progenitor del integrante de Ferrari.

José Andrés vive en Estados Unidos de forma recurrente desde los 21 años. De hecho, cuenta con la nacionalidad estadounidense y se ha hecho célebre entre el público de la tierra de las oportunidades. Por tanto, no sorprende que pasase por Las Vegas, en condición de VIP, hace unos días, y más con la destacada presencia de su país natal en la competición.