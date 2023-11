El motivo por el que Fernando Alonso no disputará la primera sesión de entrenamiento en Abu Dhabi

El piloto español de Aston Martin Fernando Alonso durante el Gran Premio Las Vegas del pasado fin de semana. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Este fin de semana se celebra el último Gran Premio de la temporada en Abu Dhabi. El campeonato, tanto de pilotos como de constructores, está decidido para la escudería de Red Bull. También, Checo Pérez ató el sbucampeonato en Las Vegas. Sin embargo, todavía quedan algunas cosas por decidir, como es la cuarta posición. Fernando Alonso se encuentra igualado a 200 puntos con Carlos Sainz, quien está por encima tras su victoria en Singapur. En lo que respecta a las escuderías, Aston Martin aventaja en once puntos a McLaren. Los de Silverstone llegan en un momento de cambios, en el que las mejoras están empezando a dar resultados, aunque no definitivos, aunque son conscientes que el circuito de este domingo no les beneficia para demostrar esa competitividad.

La escudería de Silverstone ha anunciado la continuidad de Felipe Drugovich, piloto brasileño de reserva de Aston Martin. Al mismo tiempo que oficializaba la continuidad del brasileño, que cada vez está más cerca su sueño de ser piloto titular de la F1, publicaba que Fernando Alonso no disputaría la primera sesión de entrenamientos libres del último premio de la temporada. Será Drugovich quien los corra en su lugar. El brasileño conquistó la F2 con cinco victorias y once podios en la temporada 2022, mismo año que los de Silverstone lo confirmaron como reserva.

No es la primera vez para Drugovich sustituyendo a Stroll o Alonso, igual que tampoco es la primera ocasión que disputa una sesión de libres en Abu Dhabi. En la anterior temporada, el brasileño fue el encargado de sustituir a Lance en estos mismos libres. En esta campaña, sustituyó al canadiense en Bahréin, tras sufrir este un accidente en bicicleta que le dañó las muñecas. Sin embargo, ¿por qué Drugovich sustituirá a Alonso? Pues bien, esto se debe a una normativa de la FIA que obliga a los pilotos a ceder asientos a los rookies. Cada piloto debe ceder su asiento mínimo una sesión de entrenamientos libres a un piloto reserva que no haya disputado más de dos GP de Fórmula Uno en su carrera. Con esto, el asturiano ha disputado los libres de todos los premios anteriores, por lo que está obligado a ceder su asiento.

Equipos como Williams, McLaren y AlphaTauri, quienes tenían pilotos debutantes a principios de temporada, cumplieron con esta regla al principio de temporada. Si bien es cierto que, la mayoría de escuderías se esperan a la recta final del calendario, cuando el campeonato ya suele está decidido. Por su parte, Carlos Sainz cumplió la normativa en el GP de Países Bajos. Fue sustituido por Roberts Shwartzmann, piloto ruso que hará lo propio este fin de semana con Leclerc.

Aston Martin tiene otra lucha abierta

El mundial de constructores está cerrado para la clara dominante esta temporada, Red Bull, así como el subcampeonato, que lo ató Checo Pérez, no sin sufrimiento, el pasado fin de semana en el estreno de Las Vegas. Sin embargo, todavía quedan puestos por decidir, como es la cuarta posición, con el reembolso económico que eso conlleva. La escudería de Silverstone solo aventaja once puntos a los de McLaren. La confianza está puesta en los de Woking, puesto que durante la temporada han sido más regulares, aunque Alonso ocupe puestos por encima de Lando Norris.

Los de Silverstone comenzaron con buen pie la temporada, hasta que atravesaron el bache en verano. Recuperaron en otoño, y parece que con el podio del asturiano en Brasil demostraban que estaban preparándose para en 2024 regresar más competitivos. Para McLaren la evolución ha sido completamente diferente. De cara a final de temporada, los de Woking consiguieron mejorar el mal comienzo que tuvieron con un salto de calidad notable. La cuarta posición está en juego, aunque los de Silverstone son conscientes de que el circuito de Abu Dabi no es un buen momento para demostrar esa salida de su crisis de rendimiento.