Un hombre persigue con un cuchillo al amante de su mujer que huye desnudo por las calles de Castelldefels (Barcelona). (Social Drive)

“¡Se ha follado a mi mujer en mi casa!”. Los vecinos del municipio de Castelldefels, en Barcelona, vivieron un episodio atípico el pasado 1 de noviembre. Un hombre con un cuchillo en la mano perseguía a otro, al que acusaba de haberse acostado con su mujer, y corría desnudo por la calle tratando de huir. Y como no podía ser de otra manera, en la época en la que en cada esquina hay alguien con un móvil dispuesto a grabar, estas imágenes se hicieron virales en poco tiempo.

Esta historia de infidelidad y pasión fue recogida por El Caso, que cuenta que el hombre regresó a su casa tras una noche de fiesta cuando se encontró la escena al llegar al dormitorio. Enfurecido, comenzó a discutir con el amante de su pareja, que no tuvo ni tiempo de ponerse unos calzoncillos. El tercero en discordia tuvo que abandonar la casa en cueros y descalzo en el momento en el que vio que el hombre sujetaba un cuchillo.

Te puede interesar: Noelia de Mingo, condenada a 33 años en un centro psiquiátrico por los múltiples delitos en un supermercado

Se produjo entonces una persecución por la calle de Murillo, en el barrio de Vista Alegre, que fue capturada por la cámara de un vecino. “Llamad a la policía, por favor”, gritaba el amante mientras era perseguido. “¡Qué llaméis a la policía, coño”, se le oye decir en el vídeo de forma desesperada. En las imágenes se observa a un tercer hombre que intenta mediar entre ambos, aunque manteniendo las distancias y sin mucho éxito.

Vídeo de la persecución en Castelldefels

Un hombre persigue con un cuchillo en la mano al amante de su mujer que corre desnudo por la calle. (SOCIAL DRIVE)

La escena fue incómoda y el amante sufrió verdadera angustia, según se puede observar en las imágenes. Además, el hombre que portada el cuchillo tenía antecedentes y era conocido en el barrio por su agresividad, según informaron varios medios de comunicación, por su carácter violento.

Te puede interesar: Shakira admite su fraude a Hacienda y pagará una multa millonaria para evitar su entrada en la cárcel

Sin embargo, el amante no quiso denunciar, ya que no llegaron a producirse lesiones. Los Mossos d’Esquadra tienen constancia de los hechos pero, al no haber ni denuncia ni por parte de la víctima o los testigos, no se produjo ningún tipo de investigación y todo quedó en una engorrosa situación de la que el hombre desnudo logró escapar.

Te puede interesar: La número 2 de Milei, nuevo presidente de Argentina, en 2020: “En Madrid no hay catalanes, es bellísima”