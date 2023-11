Los mejores conciertos que quedan de 2023: de Pablo Alborán y Ricky Martin a Hombres G e Isabel Pantoja

El grupo español Hombres G

Los Latin Grammy celebrados en Sevilla han dejado muchas grandes noticias, pero también una gran resaca y vacío de conciertos y música. Es difícil encontrar concentrado en un solo escenario a artistas de la talla de Rosalía, Shakira, Alejandro Sanz y demás, pero lo cierto es que es gracias a este tipo de galas que nos damos cuenta de lo mucho que significa su música para cada uno de nosotros. Sevilla se engalanó para una noche de ensueño y estuvo a la altura de un evento de proporciones gigantescas, pero superados los premios, toca pensar en los conciertos y los artistas que están por venir, que no son pocos.

Afortunadamente, nuestro país es desde hace años el foco de encuentro entre todo tipo de música, y casi no hay grandes artistas que no pasen por España cuando hacen gira por Europa. Por el contrario, es complicado estar al tanto de todas las novedades musicales y de todos los conciertos agendados, por lo que es muy común perderse entre tantas celebraciones. No obstante, y en vista del fervor que ha demostrado seguir latente con los Latin Grammy, hemos mirado el calendario y nos hemos puesto a repasar cuáles son los grandes artistas nacionales e internacionales que pasarán por distintas ciudades de nuestro país para despedir el año. Aún queda 2023 por delante, pero si parpadeas te lo vas a perder.

Artistas internacionales

Empezando por los internacionales, que son menores en número, pero no por ello menos importantes, encontramos grandes conciertos ya a finales de este mes, como el del presente en los Latin Grammy Peso Pluma, que actuará el 21 de noviembre en Madrid y el 22 en Barcelona, así como Melanie Martínez, que actúa el 28 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. Ese mismo día, pero en un escenario mucho más modesto como es la Wurlitzer Wallroom, estará Dream Wife, un trío de chicas londinenses muy punkies que se han consagrado este año con su tercer álbum, Social Lubrication. Cerrará el mes Alice Phoebe Lou presentando en el Lula Club de Madrid su disco Shelter

Por Madrid pasará también, ya en diciembre, los británicos Buzzcocks, que actuarán el 2 de diciembre tras su paso por Cataluña el día anterior. También el grupo de rock a la antigua usanza Greta Van Fleet, que actúa el 3 de diciembre en Barcelona y el 4 de diciembre en el WiZink Center, escenario al que dos días después se subirá nada menos que Jason Derulo, todo un ídolo de la música de la década pasada gracias a temas como Watcha Say o Talk dirty, quien tocará la noche anterior en el Sant Jordi de Barcelona. Los viejos rockeros resurgirán también con Rod Stewart, que tiene una cita con todos sus fanes el 14 de diciembre en IFEMA, y lo mismo para los latinos con Ricky Martin. Porque dos días después y sobre el mismo escenario, el cantante puertorriqueño presentará nuevos temas como Quiero ser baladista o Fuego de noche, nieve de día.

Ricky Martin en concierto

Artistas nacionales

El recientemente multinominado en los Latin Grammy Pablo Alborán será el encargado de abrir la fiesta con un concierto en el WiZink de Madrid este miércoles 22 tras pasar por el Palau Sant Jordi de Barcelona. Al malagueño le seguirán artistas más independientes como Niña Polaca, el grupo que le cantará Madrid sin ti a los presentes en La Riviera el viernes 24 o el dúo de nuevo punk La Élite. También ese viernes estarán Las Ginebras en Toledo y Beret en el Wizink, aunque sin duda el concierto más esperado de ese día podría ser el de La Zowi en la sala Spook de Valencia. Para cerrar el mes tendremos concierto de Melendi en Madrid el 27 (ha anunciado más fechas para diciembre), de Xoel López el 29 en el Wizink o María José Llergo presentando su nuevo disco en Barcelona el mismo día, con la que pudimos charlar hace muy poco. Y como colofón, Vetusta Morla el jueves 30.

Diciembre abrirá en Madrid como cerró, con Vetusta Morla en el Wizink, pero también con los catalanes Cala Vento en La Riviera o los recién premiados en los Latin Grammy Arde Bogotá en Vitoria, mientras que Cataluña bailará esa noche al ritmo de La Zowi y de Triángulo de Amor Bizarro. Iván Ferreiro tocará esa misma noche en Zaragoza, y tendrá una gran gira de nuevo disco que pasa también por Murcia, Donostia y Bilbao. Leiva también presenta disco, y lo hará de la mano de su buen amigo y antiguo compañero en Pereza, Rubén Pozo. El cantante actuará por partida triple en el Wizink madrileño (19, 25 y 26) para amenizar las navidades, y a él se sumarán otros clásicos de nuestra música como Alejandro Sanz (conciertos el 9 y el 15 en Barcelona y Madrid), Joaquín Sabina (día 20 en Madrid u Hombres G, que cerrará el año con un doble concierto el 29 y el 30 en Madrid. En Barcelona, por su parte, lo hará Isabel Pantoja con un esperado concierto en el Palau Sant Jordi.