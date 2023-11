Alcaraz avisa a Djokovic y al mundo nada más terminar su temporada: “Quiero ser el mejor de la historia”

Alcaraz durante las semifinales de las ATP Finals contra Djokovic (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Carlos Alcaraz puso fin a su temporada este sábado, cuando Novak Djokovic se impuso en el duelo entre los dos primeros clasificados del tenis masculino mundial que tuvo lugar en semifinales de las ATP Finals (6-3, 6-2). Sin opciones de superar al número uno en Turín, el español quiso mostrarse optimista con el futuro que se le presenta, tras haber cuajado el mejor año de su carrera y recuperar las buenas sensaciones, esquivas en los últimos meses, en tierras italianas.

El segundo máximo exponente de la ATP en estos momentos no se achanta por esta derrota ante el serbio. Todo lo contrario: cree que tiene tiempo de sobra para superarle no sólo a él, sino a todos. “Bueno, sinceramente, si tengo que pensarlo, me quedan unos 15 años. Así que es increíble. Estoy motivado porque quiero vencerle. Quiero ser el mejor de la historia. Quiero entrenar con un objetivo. Quiero ganarle. Quiero ganar todos los torneos que voy a jugar”, expuso risueño en sala de prensa.

“Es algo que podría conseguir una leyenda de nuestro deporte. Es increíble lo que está haciendo (Djokovic), batiendo récords, ganando todos los torneos a los que va. Es una locura. Es una mezcla de motivación y de no quiero pensar en ello”, añadió, sin dejar de sonreír. Las ganas por superar a Djokovic no significan que Alcaraz eluda el realismo: ahora mismo, no puede con él en pista dura.

“Siento que no estoy a su nivel en pista cubierta, obviamente”, concedió el murciano. “Este partido me ha ayudado mucho de cara a la pretemporada. Ahora mismo, sé todas las cosas que tengo que mejorar si quiero estar ahí, si quiero vencer al mejor jugador del mundo. Olvidaré todos los partidos que jugué contra él, la final de Wimbledon, de Cincinnati, Roland Garros, y voy a centrarme en este partido porque siento que tengo que mejorar muchas cosas si quiero estar a su nivel. Eso es lo que voy a pensar en la pretemporada”, avisó, no obstante, también.

Uno de los aspectos en los que tiene claro que debe subir el nivel es el mental. “Juan Carlos (Ferrero) me estaba diciendo que tengo que permanecer fuerte mentalmente, tengo que permanecer fuerte allí, pero no pude, no podía”, comentó. Alcaraz acaba 2023 con 77 partidos a sus espaldas y 17 torneos (cifras algo más abultadas si se cuenta la Copa Hopman). Ha conseguido seis títulos: Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid, Queen’s y Wimbledon.

Djokovic vuelve a alabar a Alcaraz

Por su parte, el hombre con más Grand Slam de la historia (24) quiso poner en valor, una vez más, las cualidades de quien es su máximo rival en estos momentos. “Sabía que iba a ser un partido con mucha intensidad, porque es siempre así con Carlos. Es uno de los jugadores más completos contra los que he jugado. Muy dinámico, muy veloz, haciendo muchas cosas; cómo defiende, cómo ataca… Es una victoria muy importante para mí”, dijo.

Hasta la fecha, Djokovic y Alcaraz se han enfrentado en cinco ocasiones, con tres victorias de Nole y dos de Carlitos. Alcaraz le ganó en semifinales de Madrid 2022 (6-7 [5], 7-5, 7-6 [5]), Djokovic hizo lo propio en las últimas semifinales de Roland Garros (6-3, 5-7, 6-1, 6-1), Alcaraz levantó su primer Wimbledon a costa del balcánico en julio (1-6, 7-6 [6], 6-1, 3-6, 6-4) y Djokovic venció tanto en la final de Cincinnati (5-7, 7-6 [7], 7-6 [4]) como en estas semifinales de la Copa de Maestros.