‘OT 2023’ se rentabiliza gracias a Amazon: las 4 novedades que crean la simbiosis perfecta para sorprender al público

Masi, Noemí Galera, Chenoa y Xuso Jones, en una imagen promocional de 'Operación Triunfo'. (Amazon Prime Video)

Operación Triunfo regresa este 20 de noviembre a la pequeña pantalla y lo hace por la puerta grande, con el respaldo del gigante Amazon. Tras tres años fuera de emisión, el concurso musical se ha convertido en la gran apuesta de Prime Video, el servicio de streaming de la plataforma audiovisual, que se ha esforzado para que la edición 2023 sea única. La forma de hacerlo ha sido integrarlo dentro de la red que conecta Prime Video, Amazon.es, Alexa, Amazon Music y una aplicación propia en la que los espectadores pueden conocer las últimas novedades, consultar la agenda del día o votar a sus favoritos durante las galas.

Una simbiosis que busca sorprender al público, pues es la primera vez que se hace algo similar a nivel mundial. Así lo aseguró María José Rodríguez, máxima responsable de los contenidos originales de Amazon durante la presentación de OT 2023, un evento organizado en la propia academia musical y en el que Infobae España estuvo presente.

“Hemos adaptado el concurso al universo Amazon, abriendo una gran cantidad de ventanas y es que somos los únicos que podemos hacer eso”, explicó. En su apuesta, la compañía estadounidense se ha centrado en cuatro aspectos con los que busca un sincretismo que roza la perfección y con el que se puede exprimir al máximo toda la experiencia OT.

Imagen del nuevo plató de 'Operación Triunfo'. (Infobae España / Alba García Amaya)

Máximo provecho

La más importante está relacionada con la música, como no podía ser de otra manera. Amazon Music se convierte en la gran plataforma sonora, pues en ella los suscriptores encontrarán contenido único, directa y totalmente vinculado al formato y a sus concursantes. Además de una playlist que se actualizará semanalmente, se podrán escuchar las canciones de las galas -algo que ya se hacía desde Operación Triunfo 1, cuando se podían comprar los CD-, así como las listas personales de los concursantes con sus canciones grupos y artistas favoritos.

El dispositivo Alexa, que ya se ha convertido en un must en muchos hogares, pasa a ser el mayor experto en OT. El asistente virtual será capaz de hacer un resumen de las galas, podrá responder a preguntas específicas sobre los aspirantes a cantantes y, además, será una plataforma para que ellos mismos se den a conocer. A viva voz y de una forma quincenal, aproximadamente, los concursantes podrán contar a través de Alexa cómo está siendo su experiencia. Una innovación con la que no contaban el resto de ediciones y que permitirá no solo conocer más a los jóvenes, también acercarlos al público.

Noemí Galera, Chenoa, María José Rodríguez y Tinet Rubira en la presención 'Operación Triunfo 2023'. (Amazon Prime Video)

Pero una de las “mayores innovaciones”, según Rodríguez, es la tienda de Operación Triunfo. “En ella se podrá comprar todo lo que se ve en las galas y en el diario a través de Amazon.es, desde los looks de los concursantes en la gala hasta el que llevan en la academia”, desveló. Pero también se encontrará merchandising exclusivo y buena parte de los elementos que componen la academia, como la cafetera, los sillones, los cojines u otros electrodomésticos.

Operación Triunfo 2023 cuenta también con su propia aplicación. Creada en exclusiva para esta edición, en ella se pueden ver tanto algunos resúmenes de las galas como votar a los favoritos de las galas. Si bien esto es algo que ya se podía hacer, esta temporada se incluye un voto extra en los días de gala, además de que el servicio estará disponible en España y Latinoamérica. Todo ello será gratuito, lo que sin duda ayudará a que el público se sienta más incorporado.