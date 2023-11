El adiós y los “te quiero” de Pablo Iglesias e Irene Montero tras su último día en el Congreso: “Lo mejor está por llegar”

Ione Belarra e Irene Montero, en una imagen de archivo. (Twitter)

La investidura de Pedro Sánchez es una realidad. El candidato socialista ha conseguido este jueves el voto favorable de 179 diputados, tres más de los que necesitaba para reeditar su cargo y seguir como presidente del Gobierno. La configuración del próximo Consejo de Ministros lleva varios días acaparando titulares, aunque los nombres oficiales no se conocerán, como pronto, hasta finales de semana. Sumar tiene el reto de trazar un reparto que haga encajar todas las piezas del puzle, que no son pocas. La coalición está integrada por 16 partidos, entre ellos Podemos, pero no todos van a tener hueco en los sillones azules del hemiciclo.

La formación morada lleva toda la semana presionando para tener representación en el Consejo de Ministros. El antiguo líder del partido y actual director de Canal Red, Pablo Iglesias, ha confirmado a través del medio de comunicación que dirige cuál será la hoja de ruta de su partido en caso de divorcio. “Esta dinámica se verá reflejada en una actividad parlamentaria diferenciada entre las diputadas de izquierdas y el bloque PSOE-Sumar”, detalla en la columna publicada. El exvicepresidente del Gobierno, que supuestamente lleva un año y medio fuera de la política, ha dado por rota la relación de Podemos con la coalición que lidera Yolanda Díaz.

La salida de los morados del Consejo de Ministros anticipa la despedida política de Irene Montero, al menos en el Congreso de los Diputados. La titular de Igualdad no formó parte de las listas de Sumar para el 23J, de modo que perderá su escaño en el hemiciclo. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, continuará como diputada de raso junto a los otros cuatro miembros del partido que han conseguido representación. El adiós de la número dos de Podemos, que suena como candidata para las elecciones europeas, ha generado debate en las redes sociales.

“Me he equivocado con muchas personas. Con vosotras no”

Me he equivocado con muchas personas. Con vosotras no. Gracias por vuestro ejemplo, por vuestro valor y por vuestra generosidad. Lo mejor está por llegar ✊



#GraciasIreneGraciasIone pic.twitter.com/zaTVHA4CBU — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) November 16, 2023

Pablo Iglesias, como exdirigente de la formación, ha publicado un tuit para agradecer el trabajo y la “generosidad” tanto de Belarra como de Montero, que hasta la semana pasada formaban parte del Ejecutivo. El director de Canal Red ha aprovechado el mensaje de despedida para lanzar un dardo a Yolanda Díaz, aunque no es la primera vez que esto ocurre —su medio de comunicación carga a menudo contra la vicepresidenta segunda—. “Me he equivocado con muchas personas, con vosotras no. Gracias por vuestro ejemplo, vuestro valor y vuestra generosidad. Lo mejor está por llegar”, reza la publicación.

El mensaje, publicado a primera hora de la tarde, acumula más de 200.000 visualizaciones. La número dos de Podemos, Irene Montero, ha tardado poco más de 30 minutos en responder: “Te quiero mucho, lo mejor está por llegar”. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha utilizado la misma consigna. “Lo mejor está por llegar, Pablo”, apunta en su mensaje. Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y todo apunta a que las miradas de la cúpula de Podemos están puestas en Bruselas.