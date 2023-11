Cristiano Ronaldo podría volver a jugar la Champions League en Europa

ARCHIVO - Cristiano Ronaldo, de la selección de Portugal, disputa el partido de cuartos de final ante Marruecos en Doha, Qatar, el 10 de diciembre de 2022 (AP Foto/Petr David Josek, archivo)

Tiene 38 años, y tiene prácticamente cerrada su renovación hasta 2027. El estado físico de Cristiano Ronaldo llama la atención de cualquiera, aficionado o no al fútbol. Su hijo, que jugará para la cantera del equipo de su progenitor, ya le dijo: “Papá, aguanta unos años más, quiero jugar contigo”. Y es que, cada vez, ese sueño del pequeño CR se acerca más a la realidad. Se marchó del Real Madrid, vistió la camiseta de la Juventus y del Manchester United hasta que hace dos veranos decidió marcharse a la liga árabe. Desde entonces, su regreso al fútbol europeo y en concreto a la Champios League ha sido un auténtico reclamo.

Es el jugador en activo que más Champions ha ganado, con un total de cinco: una con el Manchester United (2018) y cuatro con el Real Madrid (2014, 2016, 2017 y 2018). Pero, además, su etapa por el continente europeo consiguió batir todos los récords habidos y por haber. Es el jugador que mayor cantidad de goles ha anotado en un solo torneo (17), el que mayor cantidad de partidos en competencias UEFA (197), el máximo goleador de la Champions (140), el que más partidos de esta competición ha disputado (183), y el que ha marcado al menos un gol en tres diferentes finales del certamen.

Te puede interesar: El GP de Las Vegas de Fórmula 1 no convence ni a pilotos ni a aficionados: se desploman las previsiones y reducen drásticamente los precios

Cristiano Ronaldo es eterno.



Si no te lo crees, mira este vídeo.



El mejor jugador de la historia. pic.twitter.com/gJp6q0MiGO — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) November 12, 2023

Estos números son los que permiten a los espectadores pedir el regreso de Cristiano Ronaldo al torneo. Pese a que la liga árabe ha fichado grandes estrellas, muchas de ellas terminan colgando las botas cuando finaliza su etapa en Arabia, la realidad es que en el este el fútbol árabe no tiene, al menos todavía, gran repercusión. Por esta razón, la calidad de juego del portugués se echa de menos o no se disfruta de la misma manera.

Sin embargo, según información que sale de Arabia y que recogen varios medios internacionales como Football Talk o Mediaset Italia, la UEFA quiere invitar al Al-Nassr (equipo de Cristiano) para que dispute la próxima edición de la Champions. ¿La excusa? El regreso del portugués. Según informó Mediaset Italia, uno de los principales obstáculos es el incumplimiento del Fair Play financiero por parte del club saudí. Esto se debe a que han invertido mucho dinero en atraer estrellas como Cristiano Ronald, Kanté o Benzema, así como ahora, que han apostado por jóvenes promesas como Gabri Veiga.

Así, también se ha podido saber que la Federación Saudí de Fútbol lleva trabajando desde el pasado verano con la UEFA para conseguir una ‘wild card’ y que alguno de sus clubes compitan en la Champions League. Entre ellos, como favorito, el Al-Nassr, actual club del portugués.

Te puede interesar: Rublev desafía a Alcaraz por primera vez en las ATP Finals: ‘negado’ en los Grand Slam y con entrenador español

Nuevo formato para la Champions

Un ejemplo gráfico de cómo sería el nuevo formato de la Champions para la próxima temporada. (UEFA)

Uno de los motivos por lo que se está teniendo en cuenta esta posible ‘entrada’ de Arabia en la competición europea se debe al nuevo formato que quiere adoptar la Champions de cara a la próxima temporada. En primer lugar, ya no serán 32 los equipos que disputarán este torneo, sino que aumentará a 36.

El formato será similar a la Euroliga de baloncesto. La clasificación será la misma para los clubes españoles (los cuatro primeros clasificados de LaLiga), las cuatro plazas restantes se completarán de acuerdo a varios criterios: Francia gana plaza directa en Champions, el campeón liguero del país con mejor coeficiente UEFA y dos más según el coeficiente de clubes de la UEFA.

Así, estos 36 clubes se dividirán en cuatro bloques de nueve equipos (A, B, C Y D) repartidos del uno al 36 según el coeficiente UEFA. Los equipos jugarán en la primera ronda ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera, pero con la diferencia que no se enfrentarán todos contra todos, sino que, los bombos solo marcarán el calendario. Un equipo del bloque A jugará dos partidos con clubes de su mismo grupo, pero también otros dos con el resto de grupos (B, C y D). De 96 partidos actuales en la fase de grupos, se pasarán a 144.

Los días que se jugarán partidos de Champions se ampliarán también a algunos jueves, habiendo dos semanas en las que solo se disputará la competición europea. Los equipos que queden eliminados no podrán reengancharse a la Europa League, la segunda competición europea.