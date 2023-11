Contracrónica de la investidura en 5 momentos: Hitler, Ismael Serrano y palabras que acaben en -uta

Montaje de Infobae.

La primera jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez ha dejado muchos momentos para la posteridad. Hay citas que las carga el diablo e intervenciones que no se olvidan. Este miércoles hemos visto al cantautor Ismael Serrano involucrado en el debate que tenía lugar en el Congreso de los Diputados y, por alusiones, ha respondido a Alberto Nuñez Feijóo; hemos visto al gabinete de Isabel Díaz Ayuso defendiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha llamado a Pedro Sánchez “hijo de puta”, sino que las cámaras le han pillado diciendo que “le gusta la fruta” o a Santiago Abascal comparando al candidato socialista con Hitler.

A las 12.30 Pedro Sánchez tomaba la palabra para pronunciar su discurso de investidura y explicar las líneas maestras del que sería su gobierno. Ha realizado 26 promesas para los próximos cuatro años, de transporte público gratuito para menores, jóvenes y desempleados, a actuar contra los abusos sexuales a menores, especialmente en el seno de la Iglesia. Pero algunos de los mejores momentos —los más virales— han comenzado cuando ha llegado el esperado cara a cara Sánchez-Feijóo.

1. Feijóo acusa a Sánchez de “corrupción” y “fraude”

No queda nada ya de aquel Feijóo que aterrizó en Madrid para representar a un partido más moderado, un partido que parecía decantarse por aquel entonces por el centro derecha y que quería ser de Estado; un partido que pretendía lidera la oposición y hace propuestas al Gobierno de Sánchez y que incluso se veía capaz de sentarse a negociar. Feijóo llegó a la capital con la intención de darle un nuevo al rumbo al PP tras el paso de Pablo Casado, pero lo cierto es que, por su tono, cada día se parece más a él.

Si algo le gusta a la derecha es hablar de gobiernos ilegítimos. En esta línea, Feijóo ha asegurado que Sánchez llega investido desde Waterloo —donde reside Carles Puigdemont— y que la sesión de este miércoles nace de un “fraude”. “Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas”, ha sentenciado. Y no se ha quedado ahí, sino que ha hablado de que el candidato socialista ha llevado a cabo un “ejercicio de corrupción política”, tomando decisiones contra el interés general a cambio de “beneficios personales”. “No tiene otro nombre: corrupción política”, ha ratificado.

Feijóo acusa a Sánchez de "corrupción política" y de haber comprado los apoyos en su discurso durante la sesión de investidura.

2. ¿”Me gusta la fruta” o “hijo de puta”?

Isabel Díaz Ayuso siempre ha estado muy presente en la política nacional y este miércoles ha acudido a la tribuna del Congreso de los Diputados para convertirse, una vez más, en protagonista. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido captada llamando a Sánchez “hijo de puta”. Ha sido después de que el presidente del Gobierno (todavía en funciones) respondiera a las críticas de Feijóo de corrupción.

“Es bastante atrevido hablar de corrupción por parte del PP. Su antecesor [en referencia a Pablo Casado] apuntó a un posible caso de corrupción relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su respuesta fue evacuar al señor Casado y echar tierra encima de ese caso”, le ha acusado Sánchez. En ese momento las cámaras han enfocado a Ayuso y su respuesta, aparentemente, ha sido “hijo de puta”. No obstante, la respuesta que ha dado su gabinete en un primer momento es que había dicho que “le gustaba la fruta” o, ya irónicamente, estaba diciendo que “viva Teresa de Calcuta”.

Isabel Díaz Ayuso ha llamado "hijo de puta" a Pedro Sánchez durante la sesión de investidura.

”La intelectual Díaz Ayuso llama “hijo de puta” al presidente Sánchez”, ha escrito en la red social X el diputado Arnau Ramírez. “Es el ejemplo del bajísimo nivel que tienen los invitados por el PP”, ha comentado Monte Mínguez, secretaria general del Grupo Socialista.

3. Irene Montero y Feijóo se ponen de acuerdo

Irene Montero y Alberto Nuñez Feijóo están en las antípodas ideológicas, pero ahora tienen algo en común: ninguno de los dos tiene feeling con Pedro Sánchez. El líder del PP se ha mostrado sorprendido de que Sánchez no quiera incluir en su nuevo gobierno a la ministra de Igualdad. Y lo curioso ha sido que, mientras Feijóo decía que “el Gobierno más feminista cesa a la ministra de Igualdad”, Irene Montero afirmaba con la cabeza.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado al socialista Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso por qué piensa cesar a Irene Montero cuando presume de presidir el Gobierno más feminista, unas palabras que la titular de Igualdad ha recibido con una sonrisa de resignación. (Fuente: Congreso)

4. Ismael Serrano se cuela en la investidura...

“Flipando”. Así ha asegurado Ismael Serrano que se ha quedado cuando su nombre ha salido en la sesión de investidura de este miércoles. El cantautor ha sido “citado sin citar” durante un rifirrafe entre Sánchez y Feijóo,en torno a una cita de Antonio Machado “erróneamente” atribuida. “Es un poco heavy”, ha señalado en declaraciones a Europa Press el cantautor.

Todo ha empezado cuando el aspirante a la reelección como presidente se ha referido a la amnistía rescatando el verso ‘Hoy es siempre todavía’. En su respuesta, Feijóo le ha afeado no mencionar la cita completa. “Dígala completa, señor Sánchez. Hasta en las citas miente usted. Dice ‘hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora’ y omite ‘y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos’. Esta es la cita completa”, ha respondido el líder popular. Posteriormente, Sánchez ha revelado que esa parte de la cita correspondía a Serrano.

No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción “Ahora” en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre). 🤷🏻‍♂️https://t.co/Q5jClGd7bk https://t.co/vlPSLY6K2s — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) November 15, 2023

“No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción Ahora en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)”, ha respondido por alusiones el cantante.

Sánchez y Feijóo se enzarzan sobre una cita de Machado

5... y también Hitler

Y del cantante de izquierdas pasamos al referente de la ultraderecha, Adolf Hitler, cuyo nombre también se ha pronunciado este miércoles, en concreto, en boca de Santiago Abascal. Si anteriormente mencionábamos que a la derecha le gusta hablar de “gobierno ilegítimo”, otras de sus referencias favoritas es a supuestos “golpes de estado”.

El líder de Vox centró todo su discurso en atacar con dureza al candidato Sánchez, al que acusó de perpetrar un golpe de Estado y al que comparó con el dictador nazi cuya ambición política derivó en la II Guerra Mundial. La misma “ambición desmedida que tiene este personaje”, le reprochó Abascal, que recalcó que el presidente del Gobierno en funciones pasará a la historia como “una persona nefasta”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado durante el debate de investidura que el candidato socialista, Pedro Sánchez, debería "sentarse en el banquillo de acusados". A su vez, le ha acusado de intentar ser presidente del Gobierno "de la misma manera que llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler", con, según ha dicho, "apariencias de legalidad". (Fuente: Congreso)

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le tuvo que interrumpir y solicitarle que retirara alguna de sus palabras. Abascal no lo hizo, por lo que ordenó retirarlas del diario de sesiones. Y ha continuado: “Hitler también llegó al poder con unas elecciones. Con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los criminales de la historia”.

5. Las risas de Sánchez: “Esta es muy buena”

Con los años, Pedro Sánchez ha ido cogiendo soltura en el estrado. Se le ve cómodo y este miércoles incluso se ha reído casi a carcajada limpia de la “original teoría” de Feijóo —así la ha llamado— de que “no soy presidente porque no quiero”. “Esta es muy buena”, ha dicho entre risas. Previamente, el dirigente gallego había asegurado que no es presidente porque “no me vendo ni vendo a los españoles”, algo que le ha parecido hilarante al socialista.

Señor Feijóo —ha continuado tras unos 39 segundos de risas y aplausos de la bancada socialista— no es presidente porque no quiere.” “Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del Gobierno pudiendo serlo”, ha concluido.