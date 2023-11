Rodrygo, sobre la actitud de Vinicius: “Los árbitros no pitan falta, le pegan mucho y puede molestarle”

El delantero brasileño del Real Madrid, Rodrygo Goez. (REUTERS/Isabel Infantes)

Rodrygo Goes encabeza su quinta temporada con la camiseta blanca. Tras la marcha de Benzema, las expectativas como referente goleador del Real Madrid se depositaron en él. Sin embargo, la explosión de Bellingham, consiguiendo números increíbles en los partidos disputados, ensombreció la figura del delantero brasileño. Inauguró su cuenta personal esta temporada con un gol ante el Athletic, pero desde entonces, no conseguía encontrar puerta. El pasado sábado ante el Valencia, y con la ausencia de Bellingham, consiguió encajar dos tantos. Vinicius y Rodrygo, el dúo brasileño, dieron un auténtico recital en el Santiago Bernabéu.

El lunes pasó por los micrófonos de El Partidazo de la Cope, frente a los que hizo una reflexión de este primer tramo de temporada, que ahora se encuentra en parón por las selecciones. Atravesaba una sequía goleadora, que, aunque el club lo exculpaba y Ancelotti, en concreto, le restaba importancia, agobiaban al brasileño. En ocasiones anteriores, reconoció que “no marcar goles durante un tiempo le sucede a todos los delanteros y es frustrante”, añadiendo que “a veces es una cuestión de mala suerte”. La última vez que fue con la selección brasileña, Rodrygo dejó caer al técnico italiano del conjunto de la capital, que no le gustaba la posición de ‘9′. “Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de ‘9′, aunque en mi club tengo que hacerlo. Aquí, en la Selección, puedo moverme por todo el campo, lo que ha ayudado a mi juego”, dijo en aquel momento.

Una vez que ha conseguido salir de esa sequía goleadora, el brasileño reconoce el agobio al que estaba sometido por no marcar: “La verdad que sí estaba agobiado porque no me salían las cosas, pero ahora estoy de vuelta. No puedo culpar a nadie, era culpa mía, sí que era una posición nueva y me estaba adaptando. Ahora me está dando más libertad, más hacia las bandas. Es un poco difícil jugar ahí de nueve, pero si el míster cree que puedo yo encantado”. Y es que, pese a que no le gusta jugar en esa posición, “cree en el míster” y reconoce que Ancelotti es “muy importante” para él, “siempre me ayudó en este inicio de temporada cuando las cosas no me salían”. Ante los rumores de una posible salida del italiano a Brasil, el delantero reconoció que “quieren tener al míster siempre, sea aquí o en Brasil”.

“Primero de mediapunta, luego por las bandas. Solo no me gusta el 9, pero estoy mejorando. Es una oportunidad y un honor, pero por mis características no me encaja tan bien. Me gusta estar más en contacto con el balón, pero Vini y yo nos estamos adaptando y están saliendo mejor las cosas”, zanjó sobre su posición preferida, ambos brassileños consiguieron anotar un doblete en el último partido de Liga ante el Valencia, y otro en el de Champions ante el Braga. Y es que, aunque el ‘9′ no sea el lugar preferido para ninguno, lo cierto es que el dúo brasileño se compagina muy bien dentro del campo y dan a los aficionados un espectáculo de fútbol.

“No creo que España sea racista, aunque hay racistas como en todos los países”

Su compañero Vinicius ha sido foco de todos los medios en los últimos meses por los constantes insultos racistas. El sábado se reencontró con la afición che, con la que empezó todo el pasado mes de mayo. El brasileño siempre ha reconocido que quiere reducir este racismo en general, y que pretende ser un referente, allanar un camino para que los que vengas después de él, no tengan que pasar por lo mismo. Sí es cierto que en medio de esta polémica, se ha acusado al brasileño de estar más pendiente de lo que ocurre en la grada o después del partido, que en el terreno de juego.

El último fue Puyol, el exjugador del Barça, el que confesó que “le encantaría hablar con él como compañero de fútbol y decirle lo que pienso y siento. Es un gran jugador que marca diferencias y que tendría que ser admirado en todos los campos. Si cambiase su actitud tendría más reconocimiento”. Ante esto, también Rodrygo ha querido dar su opinión: “Si quiere ayudar, bienvenido. La verdad que yo soy más tranquilo, en el campo somos cada uno de una manera. Unos tienen menos sangre fría, pero los árbitros no pitan falta, le pegan mucho y puede molestarle. Siempre hablamos con él”. El brasileño confesó que “no cree que España sea racista, aunque hay racistas como en todos los países. [...] En los estadios es algo más complicado, pero en la calle es tranquilo”.