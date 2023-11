Pedrerol lanza un mensaje a Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’: “Tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer...”

Josep Pedrerol, periodista deportivo, en los Premios Chicote. (Helena Margarit Cortadellas)

El presentador de Jugones en La Sexta y El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, pasó por el plató televisivo de Antena 3 para someterse a las ya tan recurridas entrevistas de Pablo Motos. En la noche del lunes, habló sobre su labor como presentador en dos de los programas de deportes más reconocidas del país, pero también, como catalán, se mojó sobre la actualidad política que atraviesa el país. “Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar. Recuerdo que en Cataluña aquel 1 de octubre, con el referéndum y aquella historia que se montó, allí lo pasaba mal”, confesó Pedrerol.

“No puedo creer que alguien mercadee por siete votos. No estoy criticando a nadie y la política es el arte del diálogo”, apuntó sorprendido el periodista, quien añadió molesto que “condonar una deuda de 15.000 millones a Cataluña, pero ... ¿Cuándo van a arreglar el tren de Extremadura? Tenemos que pensar en todas las comunidades y ser solidarios”. Pedrerol nació en Barcelona, aunque reside en Madrid: “Tengo la suerte de haber nacido en Cataluña, me vine a Madrid, que me recibió muy bien porque es una comunidad que te recibe sin preguntar de dónde vienes, es una realidad, no un tópico”. En esta línea, confesaba que se sentía “catalán y español”, y que se negaba a que opinasen que es “un insolidario con el resto”, ya que, “los catalanes no somos insolidarios”. Culpó a los “independentistas” que quieren que el resto de catalanes “parezcan insolidarios”: “Me duele lo que está pasando, no sabemos dónde vamos a ir y tenemos un país de la leche”.

En los próximos días se resolverá la investidura de Pedro Sánchez, lo que permitirá conocer si el líder del PSOE vuelve a gobernar en el país mediante la coalición y los pactos de estos últimos días, o si, por el contrario, se convocan unas nuevas elecciones. Ante este escenario de incertidumbre, el periodista quiso lanzar un mensaje a Pedro Sánchez: “Si me estás viendo, Pedro, que no soy nadie, tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer el miércoles o jueves”.

“Bellingham es un jugador elegante, es otra cosa”

Durante la entrevista, Pedrerol tuvo oportunidad de hablar de lo que más le gusta y entiende, de fútbol. Es catalán, pero no se considera antimadridista, y es consciente de que eso no lo entiende cualquier persona: “Si el Madrid juega contra un equipo extranjero, yo quiero que gane el Madrid. Es muy difícil explicar a alguien del Barça que no eres antimadridista”.

En esta línea, considera que Bellingham es mejor jugador que Mbappé, y se atrevió a decir que, incuso, mejor que Messi. “Ni siquiera Messi. Messi es el pasado reciente, ha sido uno de los mejores de la historia, pero Bellingham es un jugador elegante, es otra cosa, le cae bien a todo el mundo, es un tipo feliz y yo creo que falta que los jugadores entiendan, que son afortunados y sonrían más”, manifestó el periodista.