La polémica oferta de un burdel de Las Vegas a los pilotos de Fórmula 1: “Si lo desean tendrán un coito gratuito”

Recreación del GP de Las Vegas (Fórmula 1).

El GP de Las Vegas va a dar mucho que hablar. Tanto dentro como fuera del asfalto. Dos trabajadoras de uno de los burdeles más conocidos de la Ciudad del Pecado ofrecen sus servicios de manera gratuita a los pilotos de la Fórmula 1 que lo deseen. “Cualquier piloto que quiera acelerar su corazón y celebrar la F1 con nosotras recibirá un coito 100% gratuito”, comenta una de ellas, que también admitió tener mucha competencia, ya que “varias mujeres están dispuestas a estar con ellos. Este mes es la fiebre de la Fórmula 1 en Las Vegas y todos estamos mentalizados para el gran evento”.

Ambas trabajadoras señalan que desde que la F1 suprimió en 2018 las grid girls -chicas de la parrilla- por considerar que era una práctica machista, “los eventos han carecido del tan necesario atractivo sexual. Nuestra oferta no es solo un gesto de amor por la F1, también es una invitación para que los fans se deleiten con una experiencia donde el atractivo sexual se celebra, no se deja de lado. Porque en nuestro mundo el glamour no está prohibido, ¡es la estrella del espectáculo!”. No es la primera vez que este burdel hace invitaciones de este tipo.

Cuando el equipo de Las Vegas ganó la NHL -Liga de hockey estadounidense- ya invitaron a los jugadores de Las Vegas Golden a una sesión. La Fórmula 1 no ha estado exento de dichas propuestas. Las primeras ediciones del GP de Hungría contaban con tiendas de campaña en las inmediaciones de los accesos al circuito donde se ofrecían estos servicios. Muchos pilotos presumían de mantener relaciones antes de un GP y de James Hunt, excampeón del mundo y socio honorario del Club Playboy, se dijo que antes del GP de Japón donde se coronó campeón del mundo, un total de 35 azafatas de una compañía aérea se dejaron ver por su habitación de hotel. “El sexo es el desayuno de los campeones”, decía el expiloto fallecido de un ataque al corazón.

Recreación del circuito Las Vegas (Fórmula 1).

Las escuderías piden disciplina a sus pilotos

Ni el brillo de la Fórmula 1 opacará las luces de neón, los casinos y los espectáculos, que seguirán siendo los protagonistas de Las Vegas. Toto Wolff, jefe de Mercedes, confía en que su equipo se aleje de los casinos. “Todo el mundo está deseando que llegue la carrera de Las Vegas. La carrera en esta ciudad es comparable a escalar el Everest, me quito el sombrero ante Liberty Media por organizar esta carrera. No creo que sea el único en la Fórmula 1 que nunca ha estado en esta ciudad”. Eso sí, Wolff aseguraba que tratarán de “mantener a todos fuera de los casinos”, explica.

No sabemos cómo ir del hotel al circuito, y viceversa, pero estoy seguro de que encontraremos una solución. Serán 122 casinos abiertos las 24 horas los que estarán al alcance de la mano. “Haremos todo lo posible para asegurarnos de que todo el mundo en el equipo se mantenga alejado de los casinos, me aseguraré de que nadie juegue”, apuntó Wolff. En la misma línea se movió Mike Krack, jefe de Aston Martin. “Habrá muchas distracciones, pero es importante centrarse en el momento adecuado”.