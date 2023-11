La federación australiana se convierte en un ejemplo de igualdad: selección masculina y femenina con el mismo salario y salas para bebés hasta 4 años

Las jugadoras de la selección australiana (AP Foto / Tertius Pickard)

Desde que España consiguió la mayor gesta deportiva de la historia del fútbol femenino en España y se produjo el beso no deseado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, las jugadoras dijeron basta. A partir de ese momento, se abrió un abanico de posibilidades, consiguieron mejorar sus condiciones laborales. Respecto, al fútbol nacional, la Liga F también llegó a un acuerdo con las futbolistas por el que consiguieron incrementar el salario mínimo. Sin embargo, hay una selección donde la igualdad está muy cerca de ser una realidad y ahora acaban de firmar un acuerdo, para seguir avanzando hacia dicho camino.

Se trata de la selección australiana, la cual ha firmado un acuerdo con la Federación. El nuevo convenio colectivo tendrá una duración de cuatro años y afecta tanto al equipo masculino como al femenino. En primer, el pacto incluye el refuerzo del modelo de igualdad para garantizar que ambos combinado sigan cobrando lo mismo. Además, se ha llevado a cabo un cambio respeto a la sistema de pago. El nuevo modelo está diseñado para ser una recompensa para acudir con la selección, con el fin de incentivar a los jugadores a mejorar y ganar las convocatorias.

De esta forma, el 70% de los ingresos de un futbolista se generará a través de tarifas por partido, mientras que el otro 30% procederá de un pago comercial anual por actividades realizadas fuera del campo. De esta forma, un jugador que participe en todos los partidos del calendario podría ganar 200.000 dólares, aproximadamente. En cuanto a la distribución de los premios en metálico, los equipos recibirán una parte, mientras que la otra irá destinada a programas de fútbol juvenil.

Lugar de trabajo con igualdad de género

Otro de los puntos que incluye el acuerdo es la preservación del modelo de igualdad de género en todos los estándares de alto rendimiento, incluida la opción de habitaciones individuales en todos las convocatorias. Por otra parte, el convenio recoge que los vuelos se llevarán a cabo en clase business para garantizar la recuperación y preparación de los jugadores. Por último, se llevará a cabo una política de embarazo, instaurando un alojamiento para el cuidado de los niños de hasta cuatro años.

Ya en el año 2019, los jugadores firmaron un acuerdo con la Federación para avanzar en condiciones laborales, en especial en materia del igualdad de género. Ahora, cuatro años después mantienen ese compromiso y lo amplían todavía más para tratar de llegar a una igualdad plena entre la selección masculina y la femenina, quienes son los pocos países donde ambos combinados reciben la misma remuneración por parte de su generación.

La selección Noruega fue la primera que abrió esa puerta en el año 2017. Tras ello, fue Australia quien le siguió y, después Brasil, Inglaterra y Países Bajos. En otros países como España, esto esta muy lejos de ser una realidad, como la propia Jenni Hermoso aseguró en una reciente entrevista: “Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad. Me da mucha rabia que digan que el fútbol femenino no genera tanto como el masculino. Obviamente lo sabemos y nunca hemos pedido cobrar como ellos. Simplemente queríamos lo más básico: tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande. En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo”