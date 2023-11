Rubiales compara su caso con la amnistía y la aplicación del 155 en Cataluña: “Es una coincidencia caprichosa”

El expresidente de la Federación Española de fútbol, Luis Rubiales, tras rendir testimonio ante la Audiencia Nacional, el viernes 15 de septiembre de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Este martes el expresidente de la Real federación Española de Fútbol ha pedido el archivo y sobreseimiento del expediente abierto por el TAD. “El fugaz beso, no en la boca, sino en los labios, fue consentido, y quien diga lo contrario, está faltando a la verdad. Todo lo expuesto por mí hasta la fecha ha sido mi única versión y así será. Las pruebas visuales, conductuales, incluso las declaraciones espontáneas de ambas partes tras lo sucedido así lo indican”, reiteró en contra de la versión ofrecida por Jenni Hermoso en su declaración ante la fiscalía.

El pasado mes de octubre la FIFA asestó un duro golpe a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso durante la entrega de Medallas del Mundial femenino que le cerraba de manera definitiva las puertas de la RFEF. Su primera sanción de 90 días le empujó a dimitir y la decisión final hecha pública el pasado 30 de octubre de por el organismo que rige el futbol mundial le daba la puntilla definitiva. La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunciaba la inhabilitación durante tres años del expresidente de la Federación para todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional.

Rubiales, la amnistía y el 155

En su escrito, el expresidente federativo, ataca al Gobierno y compara su expediente (el número 155) con el artículo de la Constitución que utilizó el Ejecutivo para intervenir Cataluña. Además, critica cómo Pedro Sánchez ha pactado la amnistía: “No hay delito y se quiere criminalizar sin base legal, mientras donde sí lo hay, se trata de borrarlo del mapa. Es evidente que no se pueden hacer paralelismos entre mi caso y la significancia y relevancia política que ha tenido hace unos años ese número, el 155. Pero sí viene a (...) que vivimos en un Estado de Derecho y no es razonable torcer la interpretación legal para tratar de amparar una sanción extremadamente injusta y desproporcionada”, explica.

Abunda en sus alegaciones que tuvo el consentimiento de Hermoso y lamentó los cambios de versiones cuando hay delitos de por medio que se quieren exonerar o “cuando no los hay, pero se pretende teatralizar y llevar la presión al máximo extremo para señalar y criminalizar. En mi caso, muchos han cambiado de la opinión privada a la pública (otros callan, que es más seguro). También están los que han modificado su versión, ellos sabrán por qué. Algunos han querido utilizarme espuriamente para criminalizar un acto de alegría y celebración, mutuo y consentido. Sencilla y llanamente, yo pregunté y ella me dijo ‘Vale’. Punto y final. Ustedes no pueden demostrar lo contrario. Ni ustedes ni nadie porque lo que digo es la verdad”, sentenció.

“Ha habido una teatralización bestial”

Según Rubiales se ha producido una “teatralización bestial”, una “demagogia brutal” y un “linchamiento” por varios factores. “Uno, que cometí un error. Dos, que iban a por mí desde hace tiempo. Tres, que le vino muy bien a algún sector radicalizado de la política española. Cuatro, que este asunto constituía, sin duda, un filón mediático. Las concretas sanciones propuestas no se corresponden con lo razonado en el resto del texto de la propuesta de resolución, sino que aparecen desconectadas del mismo, proyectando una petición arbitraria e injustificada”.

“No existe justificación suficiente y razonable de por qué se fija en ese plazo o por qué se elige esa concreta clase de sanción y no otra. Con la fundamentación de la propuesta podría haberse concluido de la misma forma que la sanción debía ser de apercibimiento, de multa o de inhabilitación de tres o de seis meses. De hecho, la propuesta concreta obedece a la mera voluntad o voluntarismo del instructor”, lamenta Rubiales.