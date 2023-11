Histórico Xabi Alonso: emula a Guardiola y consigue con el Bayer Leverkusen el mejor inicio de siempre en la Bundesliga

Xabi Alonso celebra la victoria del Bayer Leverkusen sobre el Unión Berlín (REUTERS).

“Busco que seamos un equipo muy completo, estable, que controle los partidos y tenga una mentalidad competitiva. Debemos saber jugar los partidos y aguantar los momentos complicados. No quiero que sea el Bayer de Xabi, quiero que esto sea un equipo”, aseguraba el técnico donostiarra a Infobae España durante el stage de pretemporada del Leverkusen. Los aspirinas eligieron Saalfelden, en el corazón de Los Alpes austríacos, como campamento base y laboratorio para probar hasta dar con la fórmula perfecta. Cuatro meses después, todos los elementos han conectado.

El Bayer Leverkusen ha disputado 17 encuentros en lo que va de temporada y aún no ha hincado la rodilla en ninguna ocasión. 16 victorias y un solo empate, ante el Bayern de Múnich. Precisamente la mejor versión histórica del conjunto bávaro ha sido el espejo en el que, sin intención, se ha ido mirando el Leverkusen. El Bayern, bajo la dirección de Pep Guardiola y liderazgo de Xabi Alonso sobre el terreno de juego, estableció en la temporada 2015/2016 el mejor arranque liguero de la Bundesliga con 31 puntos en 11 jornadas.

Siete años después, otra vez Xabi Alonso, esta vez ya como entrenador y con el Bayer Leverkusen bajo sus órdenes, ha igualado el mencionado registro con diez victorias, un empate y un sinfín de guarismos para el recuerdo. Invictos, en octavos de la Copa alemana y líderes de la Bundesliga y su grupo de Europa League. “A mí siempre me ha gustado controlar los partidos, pero no es fácil porque la Bundesliga es frenética. Queremos ser un equipo dinámico, que juegue un fútbol atractivo y que haga disfrutar a la gente… pero que, a su vez, sea intenso, sepa aguantar los resultados y defensivamente no sea frágil”, explica Xabi Alonso a Infobae España.

Grimaldo y diez más

Alejandro Grimaldo afrontaba una temporada marcada por la incertidumbre y se ha convertido en un pilar del esquema de Xabi Alonso. Tras ocho años en los que se convirtió en el buque insignia del Benfica con 303 partidos jugados y nueve títulos ganados, decidió poner fin a su etapa en Lisboa para salir de su zona de confort en busca de nuevos desafíos. Su nombre estuvo vinculado con la Juventus, Borussia Dortmund y varios clubes ingleses. Sin embargo, una llamada telefónica le hizo decantarse por el Bayer Leverkusen. Más que la llamada, le convenció quién la efectuaba, que no era otro que Xabi Alonso.

“La llegada de Grimaldo nos permite tener perfiles diferentes en cada lateral. Él sabe jugar por fuera, por dentro y tiene esa calidad para asociarse”, relata a este medio un técnico donostiarra que no se equivocaba. Por fuera, Grimaldo ha repartido seis asistencias, y por dentro ha marcado ocho goles en lo que va curso, su mejor registro goleador en una temporada completa. “Xabi Alonso ha sido clave para que yo llegase al Leverkusen. Apostó por mí. Me transmitió su confianza y lo que quería de mí”, explica a Infobae España un Grimaldo incluido por primera vez en una lista de la selección española.

Xabi Alonso y su capacidad de adaptación

El esquema del Bayer Leverkusen ha mutado desde la llegada de Xabi Alonso a su banquillo. El anterior técnico, Gerardo Seoane, solía dibujar el clásico 4-4-2 variando en función del transcurrir de los partidos a un esquema con un solo punta. Xabi suele iniciar con un tres centrales, dos carrileros con largo recorrido, tres centrocampistas y dos delanteros (3-5-2). En situaciones de vendaval ofensivo rival, retrasada la posición de los carrileros, un atacante pasa de la delantera al centro del campo y dibuja un 5-4-1. Por lo que la defensa con cuatro jugadores se había quedado para contadas ocasiones… hasta esta temporada.

Xabi Alonso abraza a Grimaldo tras la victoria del pasado sábado contra el Hoffenheim (EFE).

La llegada de futbolistas como Grimaldo, Stanisic y Arthur durante el mercado de fichajes, permiten al equipo de Xabi Alonso mudar la piel en función del partido. “Estoy muy ilusionado. Han llegado jugadores de perfiles diferentes y ahora tenemos flexibilidad para cambiar de sistema. Podemos jugar con cuatro o cinco futbolistas atrás y que el equipo lo interprete bien y se sienta cómodo”. Aunque como mejor se sienten sus jugadores es con tres centrales y dos carrileros largos.

De los puestos de descenso a pelear por la Bundesliga

Poco más de un año le ha bastado a Xabi Alonso para cautivar al Bayer Leverkusen. En octubre del curso pasado se hizo cargo de un equipo que habitaba la zona de descenso y cuyos jugadores eran un mar de dudas. Carecían de confianza en sí mismos y eso se veía reflejado en el campo: solo habían logrado una victoria en ocho jornadas y, por si fuera poco, el modesto Elversberg, de Tercera División, les había apeado de la Copa alemana en la primera ronda.

“La energía y la confianza del equipo era baja cuando llegué. Así que traté de que los jugadores volvieran a creer en sí mismos. Invité a futbolistas que no habían jugado tanto antes a que demostraran su valía” explicó un Xabi Alonso que 13 meses después se codea con el Bayer de Múnich por la Bundesliga e ilusiona con la Copa alemana y Europa League. El objetivo del club de alcanzar los puestos Champions para el curso que viene hace jornadas que se quedó obsoleto.