El enorme enfado y desplante de Lewandowski con Lamine Yamal: le grita y después no le saluda

Lewandowski y Lamine Yamal durante el partido ante el Alavés (REUTERS).

“Puede ser no, será un punto de inflexión, porque hoy ha sido un ejemplo de lo que no hay que hacer en un campo”, respondía Xavi tras ganar sobre la bocina a la Real Sociedad gracias al tanto de Araujo. Montjuic aguardaba expectante para asistir a lo que se auguraba el resurgir de su equipo tras la caída europea ante el Shakhtar, pero la intentona se quedó en otro partido que iniciaron a remolque y finalizaron pidiendo la hora.

El doblete de Lewandowski convirtió en anecdótico el histórico gol de Samu Omorodion a los 18 segundos, el más rápido de la historia del Alavés en LaLiga. La tensión que acumulan los jugadores del Barça, ya lo dijo Xavi en rueda de prensa, es máxima. El juego no convence y los resultados no son todo lo buenos que desearían en la plantilla azulgrana. Y fruto de ese nerviosismo se ven jugadas como la presenciada ante el Alavés entre Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

Bronca de Lewandowski y desplante a Yamine Lamal

El veterano delantero polaco recriminó al extremo una jugada en la que no centró al segundo palo. Los gritos fueron vehementes. Pero todo fue a peor cuando el extremo, de 16 años, pasó por delante de Lewandowski y le ofreció la mano. El delantero le negó el saludo de forma descarada ante la incomprensión de Lamine Yamal, cuya cara era un poema mientras se alejaba del lugar.

Lewandowski fue el jugador más determinante en la apurada victoria del Barça sobre el Alavés. Suyos fueron los dos goles, el segundo de penalti. Pero las críticas por su actitud hacia un chico al que le dobla la edad levantó críticas en redes sociales. El Alavés no supo aprovechar sus oportunidades y lo pagó muy caro. Lewandowski se lo hizo saber a los babazorros con un cabezazo de ariete puro y demostrando sangre fía desde los once metros. El triunfo le da un respiro al Barça antes de un parón que le vendrá bien para recapacitar sobre qué le está pasando esta temporada. Sigue vivo en todas las competiciones, pero su juego no acaba de convencer a casi nadie, el primero a su técnico Xavi Hernández.

Joao Félix sigue negado

El futbolista luso regresaba a la titularidad, tras su suplencia europea, con la esperanza de reencontrarse con su versión de inicio de temporada, cuando marcó tres goles y repartió tres asistencias en sus primeros cuatro encuentros. “Joao Félix no solo le gusta al presidente, nos encaja a todos. Es un talento natural, un jugador rápido que puede jugar por la izquierda, por dentro, se puede adaptar a las tres posiciones de arriba”, argumentó Xavi mientras el portugués brillaba sobre el césped. Sin embargo, desde aquella declaración del técnico azulgrana a mediados de septiembre, Joao Félix no ha vuelto a ver puerta. Once partidos consecutivos en el dique seco y con tan solo dos asistencias en su haber. Ante el Alavés volvió a ser sustituido.

Números que empeoran si nos centramos en los guarismos ligueros: doce jornadas y un único gol. Datos traducidos en el peor arranque de temporada del portugués desde que compite en LaLiga. El rendimiento del luso ha descendido tanto que incluso Xavi prescinde de él en momentos importantes. En Anoeta, cuando su equipo no pasaba del empate ante la Real Sociedad, decidió sustituirle por Lamine Yamal. “El empate no nos valía. Hemos hecho cambios para ganar. Hemos ido a por el partido”, explicó el técnico azulgrana al ser cuestionado por la sustitución del luso que ante el Alavés dejó escapar otra oportunidad para que su talento ganase a la irregularidad.