La conmovedora carta de Miguel Ángel Muñoz a su ‘tata’ en el que sería su 99 cumpleaños

Miguel Ángel Muñoz y Luisa Cantero, su Tata (Europa Press)

Han pasado casi cuatro meses desde que Miguel Ángel Muñoz anunció a través de sus redes sociales que se encontraba haciendo frente a una dura pérdida. El actor había dicho adiós por última vez a Luisa Cantero, su tía bisabuela y una de las personas más importantes de su vida.

Fue el pasado 20 de julio cuando el hijo de la popular vidente de los famosos en los años 90, Cristina Blanco, publicó un post a modo de despedida dedicada a su Tata, quien había fallecido a los 97 años de edad. Cantero Sánchez jugó un papel trascendental en la vida del intérprete, ya que ella fue quien lo crio desde su infancia.

Con ella vivió “la historia de amor más especial” que ha vivido nunca y, de hecho, reconoció que no sabe si algún día llegará a entender “el vínculo tan especial” que cultivó con ella. Además de ser su “gran amor”, Luisa Cantero Sánchez fue su “maestra y su musa”, pues en ella se inspiró Muñoz para sacar a relucir su faceta de director y realizar la película documental 100 días con la Tata.

Miguel Ángel Muñoz y Luisa Cantero Sánchez en una imagen de redes sociales (Instragram / @miguelamunoz)

Tras la partida de su tía bisabuela, el día a día de Miguel Ángel Muñoz ha sido “complicado” y “muy difícil”. El director de cine ha reconocido a la revista Diez minutos que pese a que llevaba años preparándose para este duro momento, para él ha sido muy distinto “vivir el duelo”. Sin embargo, el actor ha asegurado que cuenta con la “fuerza de voluntad para seguir adelante y a pesar de que no tenga ganas de hacer la mayoría de cosas que me plantea la vida, tengo que hacerlo”.

Celebrarían su 99 cumpleaños

Con motivo del que sería su 99 cumpleaños, Miguel Ángel Muñoz ha escrito una profunda y emotiva carta en Instagram. “Ya no recuerdo la última vez que no soplamos las velas de tu cumpleaños juntos. Se me hace tan difícil la vida sin ti… Ya lo estarás viento tú desde allí arriba ¿Verdad?”, ha expresado en el post, dejando entrever que el dolor por la pérdida aún sigue latente.

“Hoy toca celebrarte y recordarte como te mereces. Sonriendo, divirtiéndote y haciendo feliz a todas las personas que pasaban por tu vida”, ha continuado escribiendo el actor, junto a la imagen de varias viñetas cuya representación simulan ser él y Luisa Cantero Sánchez. “Representan muy bien lo mucho que nos hemos divertido juntos y muestran la capacidad que tenías de sentirte como la niña que eras a pesar de todos los años que tenías”.

“Como ves, sigo como siempre, sin conseguir parar, ocupándome de demasiadas cosas… Es la una y cuarto de la madrugada y hasta ahora no he podido parar un ratito a escribirte estas líneas. Pero como tú siempre has sido tan buena y comprensiva, sé que no te importa que te felicite a cualquier hora. Esa era una de tus tantas virtudes. Nunca me hiciste sentir mal por nada. Gracias. Sé que te lo he dicho muchas veces, pero te lo repito para que te llegue al cielo. Gracias, Tata”, ha manifestado, dejando entrever el profundo cariño que siente por ella.

“Espero que disfrutes de este cumpleaños, tanto como en cada una de esas viñetas, saltando a la comba, preparando una pócima de risas, en un descapotable, brindando con #QuinaSantaCatalina… Y también que lo celebres con ‘Enrique’ y le preguntes si ‘ahora’ está feliz porque estás más cerquita de él, en el cielo”, ha concluido.