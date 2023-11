Las palabras del director de Aston Martin tras la exhibición de Alonso en Brasil: “Dejé de mirar la estrategia...”

Fernando Alonso durante la ceremonia del podio tras el GP de Brasil (EFE).

Fernando Alonso hizo magia en Interlagos para devolver la ilusión al box de Aston Martin. Durante quince vueltas ha aguantado a un Red Bull, el de Pérez, que era 20 kilómetros por hora más rápido y contaba con el plus del DRS. Su defensa numantina estuvo cerca de quedar en anécdota, pues el mexicano le consiguió adelantar a falta de dos vueltas, pero Alonso, fue de nuevo el más inteligente del circuito. Guardó un as bajo la manga. Se pegó a su alerón trasero y logró llegar a la zona de detección del DRS a menos de un segundo. Quedaba una vuelta, tan solo tenía una oportunidad para devolverle la adelantada y al llegar a la frenada de la curva cuatro, se lanzó sin pensárselo y restituyó a Aston Martin en el podio siete carreras después.

Mágico, preciso y calculado. Alonso regaló al público de Interlagos un adelantamiento inolvidable sobre Pérez que vale por un podio y, especialmente, sirve para devolver la ilusión a Aston Martin y el alonsismo tras seis carreras decepcionantes. La pasada la culminó en la frenada de la curva cuatro, pero comenzó a cocerla desde el momento en el que Pérez le había arrebatado la posición. Se pegó al inicio de la recta, traccionó mejor en las primeras curvas, salió de la ‘Eses de Senna’ pegado al alerón de Checo y clavó los frenos con agresividad.

Te puede interesar: Alonso consigue un épico podio en la última vuelta y Aston Martin resucita en Brasil; Verstappen se lleva la victoria

“Ha sido magia”

La batalla entre Alonso y el de Red Bull levantó a todos los espectadores de la silla, excepto a uno: Mike Krack. En este tipo de situaciones el jefe de un equipo aparca sus emociones y se centra en las eventualidades que pueden surgir a lo largo de la carrera. Eso es lo que estuvo haciendo Krack durante 70 de las 71 vueltas a Interlagos, ya que en la última no importaba la estrategia, el podio se lo jugaban a todo o nada en la pista. “Lo que hemos estado haciendo en las últimas vueltas es ver qué hacer si salía un Safety Car, por ejemplo. Para nosotros es más importante comprobar todas las eventualidades que pueden suceder durante una carrera hasta que acaben porque nunca se sabe lo que puede suceder”, comenta.

¿PERO QUÉ ACABAS DE HACER?

¿PERO CÓMO HAS CONSEGUIDO DEFENDER LO IMPOSIBLE?



DON FERNANDO ALONSO DÍAZ. HISTORIA DE LA F1#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/LPijnNjjLm — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

“Pero cuando Fernando comenzó a hacer su maniobra de adelantamiento ya no he mirado la estrategia, he mirado la pantalla. Ha sido magia. Diría que ha sido el colofón de una carrera fantástica que se ha construido muchas vueltas antes con esa batalla que hemos visto que ha sido muy emocionante”, sentencia. Fernando estaba en el campo de batalla peleando con una muy buena espada de madera, mientras ‘Checo’ contaba con una de hierro bien afilada en forma de Red Bull.

Pero pese a ello, seguían pasando las vueltas y el mexicano continuaba sin pasarle. Alonso estaba haciéndose gigante en Interlagos con su Aston Martin. Estaba quemando todos sus cartuchos. En lugar de que Checo le presionara a él, daba la sensación que era Fernando el que buscaba el error del mexicano llevándolo al límite. Ese duelo podía acabarse si alguno de los dos empezaba a sufrir de neumáticos. Quizás era eso lo que estaba esperando Fernando, apurando todas sus opciones para hacer realidad algo que parecía irreal.