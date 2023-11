El dardo envenenado de Djokovic a Nadal tras ganar el Masters 1.000 de París: “Yo no finjo como otros...”

Rafa Nadal y Novak Djokovic antes de la final de Roland Garros 2022 (REUTERS).

Rafael Nadal y Novak Djokovic. Novak Djokovic y Rafael Nadal. Dos tenistas cuya rivalidad transciende más allá de los límites de pista. Ambos se han disputado, con permiso de Roger Federer, la etiqueta de mejor tenista de la historia. Los dos han protagonizado una de las rivalidades más apasionantes que nos ha brindado el tenis. Todavía no se sabe cuándo podría ser el próximo capítulo de la misma, pero está claro que sus incontables batallas deportivas van a pasar a la historia. Sin embargo, la relación que mantienen fuera de la pista es más tensa que la reportada con una raqueta de por medio.

“Al principio de mi carrera, cuando me pateaba el culo en la pista, estaba de acuerdo con mis limitaciones. Pero cuando comencé a ganar algunos partidos, sentí que la energía cambió un poco”, reconoció el número uno del mundo en una entrevista para ESPN, antes de jugar la Copa Davis en Valencia. “Nunca hemos sigo amigos, porque entre rivales no se puede, pero tampoco hemos sido enemigos”, había asegurado Djokovic, meses antes, en Corriere della Sera. “Es sólo un año mayor que yo, los dos somos Géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero incluso con él la amistad es imposible”, añadió.

Djokovic responde tras una reflexión de Nadal

La pugna por ser el tenista con más Grand Slams de la historia avivó su rivalidad. Hace unas semanas, Rafael Nadal reflexionaba sobre el récord que actualmente ostenta Djokovic con 24 trofeos. “Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien”.

Djokovic recogió la reflexión del tenista español y le lanzó un dardo envenenado tras conquistar por séptima vez el Masters 1.000 de París. “Voy a por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso. Y es por eso que no le gusto a ciertas personas. Yo no finjo como otros y digo que los récords no son mi objetivo para luego comportarme de manera diferente… Yo siempre trato de estar en línea con lo que creo. Intento disfrutar de estos momentos que ahora significan y valen el doble. Cuando consideras la etapa de mi vida y carrera en la que me encuentro, y ganar un torneo tan grande. Aunque pueda parecer una rutina para la gente, cada victoria en los niveles de Masters y Grand Slam realmente significa mucho para mí”, afirmó.

Aún no tiene el número uno del año asegurado

Este lunes Djokovic perderá los 600 puntos de París-Bercy 2022 y sumará los 1.000 por el título de este año. También se le restarán los puntos de las Finales ATP de la temporada pasada, por lo que lidera el ranking con 9.945 puntos. Le sigue Alcaraz con 8.455 unidades, 1.490 menos tras la última actualización después de París, donde únicamente acumuló diez puntos. Un botín escaso para la idea inicial de Carlos cuando aterrizó en la capital gala, pero claves para que Novak aún no tenga atado el número uno del año. Pues necesita esa cantidad para ello.

Por delante solo quedan las Finales ATP, cita con un formato peculiar. Tras una primera fase de grupos con tres partidos, los dos primeros pasan a semifinales y los ganadores a la final. Cada triunfo en la fase inicial supone 200 puntos, 400 más se llevan los finalistas y 500 más el campeón. Por tanto, el triunfador invicto puede acumular hasta 1.500 puntos. Y por esa condición pasa la única opción de Alcaraz para acabar el 2023 en lo más alto del ranking ATP. El murciano debe llevarse el torneo de manera inmaculada y esperar que Djokovic no logre ni un solo triunfo, ni siquiera en la fase de grupos. Combinación que se antoja complicada, más aún al estar en grupos diferentes y evitar un duelo directo.