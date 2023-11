Piden cárcel para un ‘estafador del amor’ que se hacía pasar por político del PP y capitán de la Guardia Civil para robar a mujeres

Entrada de la Audiencia Provincial de Madrid (Carlos Luján/ Europa Press)

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años y seis meses de prisión para A.A.R., un hombre acusado de engañar a dos mujeres mediante la modalidad conocida como ‘estafa del amor’. Se le atribuyen los delitos continuados de hurto y estafa, por los que se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid el próximo martes, según informa el ministerio público.

El escrito fiscal señala que en el año 2018 el acusado entabló una relación de amistad con una mujer, A.M.A.S., a través de la red social de citas Badoo. “Aprovechándose de la necesidad de compañía de la misma y haciéndose pasar por hombre de categoría, con dinero y contactos”, le manifestó que poseía una finca con caballos en Sevilla y que pertenecía al Partido Popular.

Con esta carta de presentación la mujer accedió a comprar el vehículo del estafador por un precio de 5.500 euros. Unos días después, el hombre la convenció para que le prestara otros 8.500 euros con la promesa de devolvérselos, todo para adquirir u coche de alta gama. El mismo día que la mujer acudió al blanco para sacar el dinero en efectivo -nunca se lo devolvió-, ambos se vieron después en el domicilio de la víctima, donde el acusado la volvió a engañar para que le dejara tres relojes y un collar de cuernos de jabalí con la excusa de repararlos. Además, aprovechó para robarle de su joyero una cadena dorada con colgante y dos anillos.

La mujer consiguió recuperar la cadena dorada, pero no el collar de cuernos de jabalí ni los dos anillos. Por esta razón la mujer solo puede reclamar el importe de las piezas recuperadas, 14.000 euros, no así el de las desaparecidas, cuyo precio no ha podido ser tasado.

Aplicación de citas Badoo (Reuters)

Casi simultáneamente, A.A.R. inició una relación sentimental con otra mujer, M.B.G.F., a quien también hizo creer que era “un hombre de categoría, con dinero y contactos”, según el escrito de la Fiscalía. Se presentó a ella como un capitán de la Guardia Civil retirado que poseía fincas, caballos y amistades “de alto prestigio”. Tras ganarse su confianza, le pidió 3.000 euros para la compra de unas sillas de montar, un monto que tuvo que devolver ante la insistencia de la mujer.

Pedida de mano en una fiesta de cumpleaños

Poco después, le solicitó otros 3.500 euros para una inversión, un dinero que la víctima también accedió a prestarle con la condición de que se lo devolviera. Posteriormente, el acusado le organizó una fiesta de cumpleaños en un hotel de Madrid, donde aprovechó para pedirle matrimonio. La factura del evento ascendió a 2.810 euros, un importe que tuvo que pagar la mujer “al no haberse hecho cargo de la misma el acusado pese a que se comprometió a ello”.

El hombre también se valió de la relación sentimental para llevarse una sortija con topacio que tenía la víctima en su domicilio de Madrid. Según le dijo, lo hizo para hacer una réplica. Asimismo, le sustrajo dos pulseras de oro para hacer, supuestamente, una medalla grande. Como tenía llaves de la vivienda, aprovechó para robarle una sortija de oro con rubíes y diamantes. Esta segunda víctima reclama a A.A.R. un total de 13.690 euros.