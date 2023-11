El director de Aston Martin alerta de los problemas en las últimas carreras y reconoce el paso atrás: “No es bueno”

Mike Krack, director de Aston Martin (Aston Martin)

Aston Martin empezó este Mundial de Fórmula 1 a pleno rendimiento. Sin embargo, las prestaciones del monoplaza verde han ido decreciendo hasta llegar a su punto más bajo a unos pocos Grandes Premios para el final de la temporada. Bien lo sabe Fernando Alonso, autor de los siete podios de la escudería británica en 2023 y sufridor de un bajón que le ha provocado dos abandonos consecutivos en las últimas carreras. La crisis ha llevado incluso a que se rumorease una salida del bicampeón del mundo español rumbo a Red Bull, aunque todo parece ciencia ficción.

Lo que sí es real, eso es innegable, es que hay problemas en el equipo de Silverstone: todos los integrantes de peso de Aston Martin lo reconocen abiertamente. El último en hacerlo ha sido su director, Mike Krack. Que las recientes mejoras del AMR23 no hayan surtido efecto ha llevado al jefe de Alonso a dar la cara y entonar el mea culpa tras el Gran Premio de México, y con el de Brasil a tan sólo unas horas de iniciarse.

Mike Krack valora la crisis de Aston Martin

“Ha ganado más de 30 carreras y tiene dos títulos, así que si hace trompos, algo está mal. No estaba contento y debemos darle un coche mejor. Si no le damos un buen coche a nuestros pilotos, no hay nada que puedan hacer. Son pasajeros. Ha sido así para Fernando desde el inicio del fin de semana”, lamentó Krack, refiriéndose a un Alonso que tuvo otro fin de semana para olvidar la semana pasada.

No cree que las probaturas de Aston Martin para tratar de remontar el vuelo no sean razonables, como sucede “cuando estás perdido”. “Este no es el caso, tuvimos conversaciones con los ingenieros para valorar salir desde el pit-lane en las últimas carreras y es importante que entendamos los datos que encontramos. Hay que tomar decisiones pragmáticas. No es fácil, pero es lo correcto para progresar”, advirtió también.

Su análisis de lo ocurrido en Estados Unidos y tierras mexicanas fue el siguiente: “Los coches son complejos, intentas mejorarlos todo el tiempo, pero cuando traes mejoras… Sabemos los problemas que tuvimos en Austin, y luego en la carrera estábamos muy contentos con cómo fue. Y todo funcionaba como esperábamos. Luego vamos a México y no estamos como esperábamos. Habrá que averiguar por qué, porque habrá otras pistas con otras características. Tenemos que entender lo que estamos haciendo. La mejor manera de hacerlo es volver a lo que conoces y comparar”.

A pesar de todo, la cara visible del organigrama deportivo de Aston Martin confía en enmendar los errores antes de poner el punto y final al curso. “No es bueno. A nadie le gusta. Pero tenemos que ser realistas, ¿qué hacemos? Tenemos que tener la competitividad para evitar estas circunstancias. Aún quedan carreras y podemos hacer algo. Lucharemos hasta la última vuelta, como Fernando”, sentenció Mike Krack.

En estos momentos, Alonso marcha cuarto en la clasificación de pilotos, empatado a puntos (183) con el otro español de la parrilla, Carlos Sainz. Aston Martin, como constructor, es quinto, con 235 puntos: Mercedes, Ferrari y McLaren han acabado adelantando a la marca de James Bond.