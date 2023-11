Fernando Alonso habla claro ante los rumores en torno a Red Bull y Aston Martin: “Odio perder”

Fernando Alonso, en su box en México (EFE/José Méndez)

Fernando Alonso está en boca de todos esta semana. El bicampeón del mundo español de Fórmula 1, inmerso en plena recta final de la temporada, vive un momento complicado en las filas de Aston Martin. Tras un arranque de 2023 muy esperanzador, la escudería británica ha ido de más a menos, encontrándose, ahora mismo, en su punto más bajo de los últimos meses. Aunque los siete podios de su líder han sido una gran noticia en este Mundial, los resultados decepcionantes que se acumulan de un tiempo a esta parte en las filas verdes pesan en mayor medida al borde de la finalización de la campaña. Tanto es así que se ha especulado incluso con que este bajón de rendimiento tenga consecuencias.

El pasado Gran Premio de México, en el que Alonso se vio obligado a abandonar por segunda carrera consecutiva, provocó un auténtico bombazo en forma de rumor, que no ha parado de ganar eco desde que empezó esta semana. Según este, el asturiano haría las maletas rumbo a Red Bull, el actual dominador absoluto del deporte rey del automovilismo, para formar pareja con el campeón del mundo, Max Verstappen. Esto supondría que el compañero del neerlandés hasta la fecha, Sergio ‘Checo’ Pérez, saldría del equipo austríaco para ocupar el asiento que Magic dejaría libre en Aston Martin.

Te puede interesar: La opinión de Antonio Lobato sobre el rumor que sitúa a Alonso en Red Bull

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

No es la única hipótesis que se ha puesto encima de la mesa en lo que respecta a Alonso desde que la acción cesó en tierras mexicanas. También ha sido aireado que quizá podría retirarse, al percibir que el estancamiento en el que se encuentra Aston Martin podría no resolverse de cara a 2024. Nada está claro de forma oficial, pero, mientras se acerca el Gran Premio de Brasil, han llegado las primeras declaraciones del protagonista absoluto de la rumorología en torno al Gran Circo.

Alonso, en México (EFE/ Jose Mendez)

Alonso habla en medio del runrún

A falta de confirmación, impera la idea de que nada cambiará y que, un año después de su fichaje, Alonso seguirá ligado a Aston Martin. Lo cual no significa que, si su permanencia se materializa, vaya a conformarse con la versión carente de competitividad de su monoplaza. “Me gusta la competencia, me gusta ser rápido y odio perder. Es evidente que no es muy difícil motivarme una vez que estoy en el coche”, ha confesado a Fox Sports.

Te puede interesar: Vuelve el Alcaraz más autocrítico

En cuanto al tema de la retirada, Alonso concede: “Tal vez estoy un poco más débil ahora que cuando tenía 20 años”. Aun así, se queda con la parte positiva de ser el más veterano de la competición (42 años). “Pero a medida que envejeces conoces mejor tu cuerpo, mucho mejor. Sabes qué entrenamiento tienes que hacer, cuándo te sientes cansado, qué cosas debes evitar. Lo compensas todo con la sabiduría que te otorga la edad”, asevera.

Verstappen y Alonso (REUTERS/Issei Kato)

Alonso se siente tan fuerte todavía que es rotundo con respecto a la posibilidad de bajarse del coche definitivamente. “Por el momento, no. Sé que estoy al final de mi carrera, pero no lo veo así en este momento. No tengo una fecha en la que quiero poner fin a mi carrera”, zanja el debate. Nunca ha acostumbrado a morderse la lengua, así que es de esperar que haya nuevos pronunciamientos por su parte, más focalizados en un cambio o no de escuadra, próximamente.