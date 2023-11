Revuelo en Aston Martin: controversia entre los ingenieros de pista y de fábrica

El monoplaza de Aston Martin de Lance Stroll empujado por los mecánicos del equipo. Foto de archivo. (REUTERS/Johanna Geron)

El principio de temporada para Aston Martin estuvo marcado por una buena racha. Siete podios seguidos para Fernando Alonso y cuarta clasificación mundial para el equipo. Pero esto se fue truncando a medida que avanzaba la temporada, hasta el punto de tener que abandonar la carrera porque el monoplaza no coge ritmo, como pasó en el Gran Premio de México. O perder la cuarta posición al ser superados por McLaren.

Llegó la sorpresa. Los signos de que el AMR23 no estaba yendo en la dirección adecuada eran más que evidentes. En Qatar los pilotos sufrieron las primeras consecuencias con las quemaduras. En Estados Unidos, Alonso tuvo que abandonar la carrera, pese a las mejoras que sí mostraron indicios de mejora. Toda la esperanza estaba puesta en México, confiaban en que irían a mejor a modo de preparación previa a la temporada de 2024. Pero entonces ocurrió lo que ninguno se esperaba. Ambos pilotos tuvieron que retirarse.

Tras Estados Unidos, todo apuntaba a que habían conseguido detectar el error, que estaba en las previsiones arrojadas por el simulador. Sin embargo, parece que ese no es el quiz de la cuestión y que los problemas con el monoplaza continúan. Según ha adelantado Auto Motor und Sport, los ingenieros de pista y los de fábrica han entrado en conflicto sobre qué es mejor para el rendimiento del coche. “Los ingenieros de fábrica tienen una opinión diferente a los de ingenieros de pista sobre algunos datos”, apuntaron desde ese mismo medio. Esto ha derivado en problemas dentro de la escudería, puesto que esta falta de entendimiento está afectando al rendimiento de cara a la recta final, pero también podría perjudicar al monoplaza de 2024. “Esto no es una buena señal para el coche del próximo año, porque claramente no saben en qué dirección ir”, aseguran desde Autor Motor.

El jefe de Aston Martin exculpa a los pilotos

Tom McCullough ha salido en defensa de los pilotos, exculpándolos de los malos resultados realizados en estas últimas carreras, en especial los del asturiano, quien abandonó en Estados Unidos, y también en México. El jefe del equipo ha dejado claro que no es culpa de ellos: “Definitivamente no son los pilotos porque cuando han tenido un buen coche han hecho un buen trabajo”. En esta línea, ha querido recordar algunas salvadas de Alonso: “Es difícil para ellos... Hemos visto trompos de Fernando salvados con mucho control en alta velocidad. El coche fue difícil de pilotar en México”.

El dirigente de los de Silverstone ha asegurado que “cuando se cambia un concepto aerodinámico”, ya sea el suelo o cosas características, lleva un tiempo “optimizarlo”. “Quizá en Austin se hizo bien y pensábamos que sería más fácil en México, pero sufrimos para tener el balance en la zona lenta”, aseguró McCullough.

Fernando Alonso seguirá vistiendo de verde

Los rumores de una posible salida del asturiano del equipo en los últimos días han ido in crescendo. Ha sido el embajador de la escudería, Pedro de la Rosa, aseguró en una entrevista con Movistar que seguirá vistiendo con el uniforme de Silverstone. “Fernando es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y no va a cambiar nada. No sé de dónde nacen estos rumores, no sé qué fuente tienen ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro y un activo”, quiso aclarar de la Rosa.