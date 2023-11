Alcaraz se despide de París y del número uno: Safiullin da la campanada y le elimina en segunda ronda

Alcaraz se lamenta en su partido contra Safiullin (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Carlos Alcaraz ya sabe que no terminará 2023 en lo más alto del tenis mundial. El español tendrá que conformarse con el número dos del mundo tras caer eliminado nada más arrancar su participación en el Masters 1000 de París. En la que bien puede ser su derrota más sorprendente del año, el ruso Roman Safiullin, 45 de la clasificación y que entró de rebote en el cuadro final del torneo por la lesión de Cameron Norrie, le ha fulminado en segunda ronda (6-3, 6-4).

Nada hacía presagiar que Alcaraz iba a tener un debut aciago en la capital francesa. Sin embargo, las sensaciones que había dejado en una gira asiática en la que sus expectativas no se cumplieron y su baja por lesión en Basilea hacían que no las tuviera todas consigo al cien por cien. Había que ganarse el favoritismo en la pista, y esta ha dictado todo lo contrario: Carlitos no estaba preparado para el reto.

El break que se apuntó en el tercer juego del partido resultó el más cruel de los espejismos. De hecho, Safiullin demostró bien rápido que la batalla iba a ser dura, puesto que le pagó con la misma moneda a continuación. Para más inri, confirmó la rotura, haciéndose fuerte con un saque prácticamente inexpugnable. Alcaraz sólo lo anularía una vez más durante el resto del encuentro: los restos procedentes desde el otro lado de la red fueron mucho más efectivos que los suyos.

Safiullin celebra un punto ante Alcaraz (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los errores no forzados del murciano explicaron, en buena medida, que concediese otro break y que acabase cediendo el primer set. Uno en el que los primeros servicios le trajeron de cabeza, al igual que unas prisas que, ya se sabe, no son buenas consejeras. Estas le llevaron a apuntarse en blanco el juego inicial de la segunda manga. Una en la que esperaba poder empatar el duelo y forzar el desempate. Pero nada más lejos de la realidad.

Adiós al sueño del número uno

Alcaraz intentaba autoanimarse. Venirse arriba cuando era muy consciente de que su concurso tenístico distaba mucho de ser óptimo. El esfuerzo estuvo ahí. Y, de hecho, llegó a colocarse 3-1, break mediante, en ese segundo parcial. Aun así, fue incapaz de desprenderse de las malas vibraciones. La confianza no era plena, y Safiullin aprovechó esa circunstancia para asestarle la dentellada fatal al de El Palmar.

Cuando estaba en su punto álgido del set, Alcaraz se desmoronó. Por contra, su adversario volvió a venirse arriba para dominar como restador primero y sacador después y así poner el 3-3 en el electrónico. Safiullin aún llevaría su racha de juegos consecutivos más lejos, para colocar el 3-4, otra rotura de por medio, neutralizando una resistencia con demasiadas fisuras de Carlitos. Y el 3-5, defendiendo su saque. A partir de entonces, ya no hubo vuelta atrás: el arrebato del campeón de Wimbledon, ganadores mediante, apenas le sirvió para elevar su cuenta particular una unidad más antes de que todo hubiese terminado.

Alcaraz se lamenta en París (EFE/EPA/YOAN VALAT)

No hubo manera de corregir la precipitación que le caracterizó de principio a fin este martes, así que Alcaraz se ve obligado a despedirse de la posibilidad de superar a Novak Djokovic antes de que termine el curso. Sólo podía lograrlo si ganaba París-Bercy y el serbio no llegaba a la final o si él era finalista y Nole caía antes de los cuartos de final. Descartados ambos escenarios, el estreno en las Finales ATP de Turín, próxima y última cita oficial de su temporada, tendrá un único aliciente: la honra.